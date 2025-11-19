Народный фронт помог изменить непростую ситуацию в школе для особенных детей в Апатитах

Учителя образовательного учреждения долгое время добирались до места работы по опасной дороге.

Коррекционный корпус школы №7 посещают около 150 ребят с инвалидностью и особенностями развития здоровья двух городов - Апатиты и Кировск. Вот так выглядит дорога от ближайшей остановки до учреждения, по которой добирается 27 педагогов, которые учат ребят. Вдоль дороги нет выраженной пешеходной зоны и освещения.

Конечно, для детей, которые учатся в учреждении, ходит специальный транспорт, который каждый день курсирует в обе стороны для комфорта юных северян. Однако педагоги и родители без личного транспорта вынуждены добираться по опасному участку.

Марина Петрикова, мама ученицы: «Есть только обочина. И той, как таковой, нет в зимний период времени, а это около полугода. Снежная насыпь – это сугробы по бокам, нам приходится идти непосредственно по дороге вместе с проезжающими мимо машинами».

От образовательного учреждения на улице Сосновой до ближайшей остановки общественного транспорта 940 метров. По словам одной из родителей учащегося, заведующая школы обращалась в ГИБДД и администрацию Апатитов. Проблему, с которой ежедневно сталкивались сотрудники школы, неоднократно поднимали и родители, и активисты Народного фронта.

Оксана Кошевич, представитель Народного фронта в Мурманской области: «После нашего обращения были приняты меры администрацией города Апатиты, рассмотрена проблема. На сегодня администрация организовала доставку сотрудников к месту работы и обратно».

Также администрация муниципалитета рассматривает вариант размещения учреждения в центральной части города.