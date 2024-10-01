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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.10.24 19:30

«Народный Фронт. Всё для Победы» - памятный знак вручают самым активным северянам, которые поддерживают наших бойцов на СВО

Например, мурманчанин Вадим Барахтин неоднократно передавал на передовую предметы первой необходимости, различные гуманитарные грузы. Лично перегонял туда автомобили, в том числе и свой «УАЗ».

Вадим Барахтин, активист Народного фронта: «Это «УАЗик» - «буханка» наша. Я на ней раньше ездил в лес со своим сыном Прохором за грибами, на рыбалку. Ну, решили так, что им будет нужнее там. И буквально этой зимой мы передали «буханку» 61-й бригаде».

Ещё одной из награжденных стала Дарья Винникова, которая получила свою награду за активное участие в проекте «Кибердружина». Девушка защищала интересы страны в виртуальном пространстве, борясь с украинской пропагандой.

Дарья Винникова, активист «Молодёжки» Народного фронта: «Помогала в блокировке видеоконтента с жестоким убийством российских солдат. Помогала в блокировке страниц, которые выкладывали проукраинскую пропаганду, фейки против российской власти. Выполнила 224 задания и получила звание в проекте – генерал-полковник».

Также в рамках события северянам от руководителя Народного фронта Михаила Кузнецова вручили Благодарственные письма «За участие в сборе пожертвований для защитников Донбасса»

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «К сбору различного рода средств присоединились практически все жители нашей страны. Наш край хоть и суровый, но жители все имеют доброе сердце и активно участвуют в сборе средств в рамках акции «Всё для Победы» Есть возможность участвовать в тематических сборах. Я, например, всегда перечисляю финансовые средства. Приобретаю некоторые вещи, особенно, когда касается медицины».

Специальным гостем встречи стала российская рок-певица и амбассадор Народного фронта Мара. Она с начала спецоперации не просто поддерживает наших бойцов, девушка ездит к ним с концертами.

Мара, певица: «Мы приезжаем их поддерживать. Привозим им частичку мирного состояния, а от них мы привозим сюда, в тыл, частичку их ощущений и их состояния. И этот энергообмен очень важен, потому что далеко не все здесь всё еще понимают, что происходит, надо постоянно это расшевеливать в людях. Когда ты бываешь там, то очень остро чувствуешь время, пространство, русскость свою, свою землю, которую ты должен защищать и ради которой ты готов на всё».

Участие в церемонии награждения 16 активистов памятными знаками «Народный фронт. Всё для Победы» принял губернатор Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Никаких слов не хватит, чтобы описать, какие сильные у нас люди, люди нашей страны, которые всегда объединяются, чтобы победить, которые всегда объединяются, чтобы защитить, чтобы спасти своё родное отечество. И очень здорово, что огромное количество молодых ребят, таких как вы, в этом движении».

Каждому по силе помочь защитникам нашей Родины. Благодаря акции «Север помогает», которую инициировал глава региона, а также сбора Народного фронта «Всё для Победы» из Мурманской области участникам СВО и жителям новых российских регионов отправлено более 900 тонн груза.

 

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