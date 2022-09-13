Народный Оскар: «Регион 51» определяет топ-5 событий этого лета

Мария Максимова, редактор «Регион 51»: «Мы понимаем, что организаторы мероприятий очень стараются, но важно, чтобы это нравилось не только организаторам, но и гостям фестивалей. Поэтому мы решили устроить такой народный Оскар - мы вручим награды, не расскажу какие, в общем, пять наград пяти организаторам самых лучших событий лета».

Лето 2022 года запомнится для многих жителей нашего региона как одно из самых тёплых и одно из самых насыщенных на мероприятия. По Мурманской области прошло более 30 тематических фестивалей и концертов, почти столько же приглашенных звёзд выступило на сценах нашего края.

Сообщество «Регион 51» предлагает землякам выбрать топ-5 лучших событий этого лета.

Для того, чтобы проголосовать за ваш любимый праздник, необходимо перейти в группу «Регион 51» в соцсети «ВКонтакте», ввести в поисковике группы «топ-5 событий этого лета» и перейти по ссылке в записи. Голосование продлится до 19 сентября.

Мария Максимова, редактор «Регион 51»: «Мы понимаем, что организаторы мероприятий очень стараются, но важно, чтобы это нравилось не только организаторам, но и гостям фестивалей. Поэтому мы решили устроить такой народный Оскар - мы вручим награды, не расскажу какие, в общем, пять наград пяти организаторам самых лучших событий лета».