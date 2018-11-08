Народный памятник должен быть воздвигнут в Мурманске к 9 мая 2020 года

Скоро в столице Заполярья появится ещё один мемориальный объект - памятник воинам Полярной дивизии, которые в ожесточённых боях остановили врага всего в нескольких десятках километров от Мурманска.

Сейчас ведётся активная работа по созданию проекта будущего монумента.

- Проведена уже серьёзная работа по подготовке эскиза памятника, - сообщил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Для того, чтобы нам дальше двигаться в решении этого вопроса, нужно было создать оргкомитет. В него вошли уважаемые мурманчане и я уверен, что все решения, которые комитет будет принимать, будут правильные и в жизнь будут претворены.

Инициативу по установке памятника воинам Полярной дивизии выдвинула в феврале этого года городская общественная организация «Мурманск - город-герой». Конкурс архитектурных проектов проходил более 2 месяцев, но победителя определить так и не удалось. Комиссия приняла решение взять за основу лучшее, что было предложено авторами. По мнению инициаторов установки памятника, он должен быть действительно народным.

- Цель нашего комитета - объяснять мурманчанам значимость воинов Полярной дивизии, объяснить, горожанам, что городу необходим этот памятник, что его надо сделать на народные деньги, - отметил Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Памятник должен быть народным, мы даём возможность каждому мурманчанину поучаствовать в его создании.

Сейчас проект памятника дорабатывается, но уже точно известна дата его установки. Новый мемориал появится в столице Заполярья к 9 мая 2020 года, когда вся страна будет отмечать 75-ю годовщину Великой Победы.