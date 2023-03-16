«Народов много – страна одна» - выставка под таким звучным названием открылась в областном краеведческом музее

Экспонаты представлены не только сотрудниками мурманского учреждения, но и филиала музея-заповедника «Музей Мирового океана» в Санкт-Петербурге - ледокол «Красин».

Совместный выставочный проект демонстрирует коллекцию графических картин художника Александра Вахрамеева. Он работал на ледоколе «Красин» и во время путешествий по Северному морскому пути делал зарисовки увиденного. Особое внимание живописец уделял образам коренных народов.

Ирина Стонт, директор филиала музея-заповедника «Музей Мирового океана» в Санкт-Петербурге - ледокол «Красин»: «Это гидрографическая экспедиция. Он должен быть рисовать карты берегов, береговых линий. Но в то же самое время, так как он был сыном академика художника, у него была и художественная жила. И вот он её раскрыл на ледоколе «Красин».

Гости краеведческого музея могут познакомиться не только с оригиналами работ российского художника Вахрамеева. На выставке также представлены живописные предметы из фондов, раскрывающие культуру и наследие саамов – коренных малочисленных народов Заполярья.

Елена Собашникова, директор Мурманского областного краеведческого музея: «Здесь представлены изделия декоративно-прикладного искусства, одежды, атрибуты саамского быта. На мой взгляд, это очень хорошо и органично дополняет всё, что привезли коллеги из Санкт-Петербурга».

Выставка будет открыта в областном краеведческом музее до 15 мая, после чего вернётся в Санкт-Петербург.