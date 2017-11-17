Наручники защёлкнулись на руках мошенника в зале суда

Мурманский предприниматель Месроп Шанкоян обещал за деньги помочь знакомому остаться на свободе, а в итоге сам оказался на скамье подсудимых. Его обвинили в мошенничестве, не доведённом до конца по независящим от него причинам.

Суд сегодня рассмотрел доводы сторон и признал предпринимателя виновным. Ближайшие три года он проведёт за решёткой.

По версии следственных органов Месроп Шанкоян совершил мошенничество. Он предложил помощь в уходе от наказания другому мурманскому предпринимателю, которому грозило лишение свободы. Естественно, не безвозмездно. Судье, который вёл дело, по словам Шанкояна, за правильное решение нужно было передать 2 миллиона рублей. Не забыл подсудимый и про себя: в благодарность за посреднические услуги бизнесмен должен был продать Шанкояну свой бизнес по бросовой цене. Однако, тот в возможностях нового знакомого усомнился и сообщил о предложении неожиданного доброжелателя в правоохранительные органы. Процесс передачи денег проходил уже под контролем сотрудников ФСБ.

Как прозвучало в суде, получил от Шульгина, действовавшего в рамках оперативного эксперимента, проводившегося сотрудниками ФСБ России по Мурманской области, в размере 2 миллионов рублей.

Как оказалось, сомневался визави Шанкояна не зря. На самом деле, тот и не думал договариваться с судьёй. Да и возможностей таких не имел. Поэтому на скамью подсудимых он попал не за покушение на взятку, а за мошенничество.

Свою вину Месроп Шанкоян частично признал и рассчитывал на снисхождение. Прокуратура требовала три года условно. Обвиняемый, уверенный в несущественном наказании, на приговор суда пришёл в обычной одежде и за исход дела, возможно, особо не переживал.

Судья оценил степень общественной опасности совершённого преступления и на три года, предложенные прокурором, согласился. Однако, не условно, а с отбыванием в колонии общего режима. Наручники на теперь уже экс-предпринимателя надели прямо в зале суда.