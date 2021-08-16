Нарушая правила движения на дороге, стоит помнить, что за ДТП может грозить уголовная ответственность

В октябре 2019 года водителя автомобиля «Санг-йонг», который двигался по проспекту Ленина, занесло и он выехал на полосу встречного движения. Там машина столкнулась с «Логаном». В результате аварии водитель французской легковушки получил тяжкие травмы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Константин Плотников, следователь СО4 СУ УМВД России по г. Мурманску: «В ходе расследования уголовного дела было собрано достаточное количество доказательств. Водителю автомобиля марки «Санг-йонг» было предъявлено обвинение по ч.1 ст.264 УК РФ и уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу».