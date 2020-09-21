Нарушение ограничений по ковиду, готовность муниципалитетов к зиме – вопросы оперативного совещания

Из-за юридических - лиц-нарушителей противоэпидемиологических мер могут снова закрыть бары, кафе и рестораны. А с 1 октября всем работникам социальной сферы, которые подведомственны правительству Мурманской области, повысят зарплату на 3%. Об этом губернатор Мурманской области сообщил во время оперативного совещания.

Северяне продолжают болеть коронавирусом, а ряд баров, которым сегодня работать разрешили, провели у себя дискотеки, которые пока были запрещены.

Такие действия могут привести к неприятным последствиям и росту количества заразившихся. Более того, из-за нескольких нарушителей под угрозой оказались и остальные владельцы ресторанного бизнеса. Их могут снова закрыть на неопределённый срок, отметил Андрей Чибис во время оперативного совещания в региональном правительстве.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы просто вынуждены будем, если те меры предосторожности, которые сегодня введены, не будут соблюдаться. Мы будем вынуждены привлекать к очень жёсткой ответственности всех виновных. А если ситуация не будет исправляться, то мы оставляем за собой право ввести новые ограничения или вернуть те ограничения, которые были ранее. Поэтому я призываю всех внимательно к этому отнестись».

Муниципалитеты региона продолжают подготовку к зиме. Специальная комиссия, организованная правительством, регулярно проверяет вопросы обеспечения муниципальных образований необходимой снегоуборочной техникой. И пока результаты обнадёживают.

Дмитрий Латышев, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Муниципалитеты завершают работы по приобретению пескосоляных смесей, подготовлен персонал для уборки кровель и уборки придомовых территорий. Муниципалитеты в целом подтверждают свою готовность к зимней кампании».

Есть и другие хорошие новости. С 1 октября на 3% вырастет зарплата сотрудников госучреждений социальной сферы, подведомственных правительству Мурманской области. Соответствующее постановление уже подписано.