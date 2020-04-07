День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.04.20 19:30
Нарушителем режима пандемии в Мурманске стал динозавр
В Мурманске динозавр игнорирует самоизоляцию. Заметку с таким названием опубликовала городская газета «Вечерний Мурманск».
В социальных сетях северяне поделились интересным видео. У «Детского мира» на проспекте Ленина гулял динозавр. А точнее, человек в костюме рептилии. Тем временем, в рамках подписанного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом постановления, за такие прогулки можно заработать себе административный штраф. Не спасёт даже то, что ты «динозавр».
Тем не менее, пользователей Сети эта прогулка позабавила.
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Последние комментарии
Сергей
06.04.20 16:03
Мне так и не ответили на вопрос
Рустем
03.04.20 22:54
Дурное и сомнительное заявление! К нему бы можно было прислушаться, если точно знать, что и ты сам, и окружающие люди не являются вирусоносителями. А инкубационный период у коронавируса, как сами же
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Ирина51
03.04.20 09:20
круто! Одним словом - мастерица!
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