Нарушителей штрафовать строже, лучших поощрять по единой системе

По мнению депутатов Мурманской областной Думы, ряд региональных законов нуждается в корректировке. Проекты по их совершенствованию были обсуждены на заседании комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению.

Центральной темой обсуждения стал проект изменений в закон Мурманской области «Об административных правонарушениях». Народные избранники считают необходимым усилить административную ответственность для физических лиц, которые наносят ущерб благоустройству территорий. В законопроекте предусмотрено 14 пунктов нарушений, среди них припаркованные в неположенном месте автомобили, мусор, порча зелёных насаждений. Проект предусматривает увеличение штрафных санкций до 5 тысяч рублей.

Ещё одна важная тема обсуждения - изменения в закон «О наградах и премиях Мурманской области». Инициаторы нового законопроекта уверены, что этот документ нужно систематизировать, установить чёткую последовательность получения наград и званий, а также упорядочить выплаты по ним. По мнению депутатов, выплата должна быть одна, по выбору, как и другие подобные региональные выплаты.