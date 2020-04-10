Нарушители самоизоляции заблудились на рыбалке!

Нарушителей режима понять несложно: надоело сидеть взаперти, хочется жить как прежде, заниматься привычными делами. Некоторые так и поступают, вопреки запретам. Но нарушение может выйти боком, например, так случилось с семейной парой в Кольском районе, где супруги нарушив запрет, пошли на рыбалку и потерялись.

Семейная пара решила нарушить режим самоизоляции. Об этом поступке никто бы и не узнал, но супруги, поехав на рыбалку в район озера Юмас в Кольском районе, заблудились. Связи с ними не было несколько дней и родственники забили тревогу, обратились к спасателям.

За нарушение режима самоизоляции в Мурманской области пока завели только одно уголовное дело. Перед судом предстанет житель Апатитов, прилетевший с Кубы и не пожелавший отсидеться дома. По версии следствия, он заразил коронавирусом несколько человек.

Пока не известно, накажут ли семейную пару, вопреки запретам решившую порыбачить, ведь они то остаются здоровыми. Но хорошего в таких поступках мало.

Сейчас в нашем регионе у 64 человек подтверждён диагноз «Коронавирус», они находятся на лечении в обсерваторах, большинство заболевших жители Кировска и Апатитов.