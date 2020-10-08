«Нас не догонят» - статистика заболеваемости уверенно идёт вверх

И Мурманск не исключение. Отметим, в нашей области ситуация не стабильная и наблюдается небольшой, но рост числа зараженных, есть Covid-положительные и среди рабочих стройки в Белокаменке.

На промышленном объекте в октябре заболели 12 рабочих. Случаи эти единичные и о вспышке или очаге, пока говорить рано.

А вот общая статистика выглядит более пугающе. За сутки в нашем регионе заболели коронавирусом 142 человека. В Мурманске (+112), Североморске (+14), Мончегорске (+4).

Можно было бы говорить о второй волне распространения COVID-19, но ведь и первая толком не заканчивалась. А ведь лаборатории только госучреждений сделали почти 400 тысяч тестов на коронавирус.