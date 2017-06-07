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День за днём с «Арктик-ТВ»07.06.17 19:30

Нас покинул поэт Заполярья Николай Колычев

Известный поэт, прозаик, переводчик, член Союза писателей России - 6 июня не стало одного из главных писателей Кольского края, автора 18 книг, лауреата большой литературной премии России, стипендиата «Фонда Мира» - Николая Колычева.

Николай Владимирович Колычев родился в 1959 году в Мурманске. Окончил музыкальную школу, три года учился в Ленинградской мореходке. Он сменил много профессий, пока не стал первым мурманским фермером, но через несколько лет его подворье разорилось.

Литературой поэт начал заниматься после армии. В 1987 году выпустил первый сборник стихов «Цветы и люди». В 1990 году Николай Владимирович стал членом Союза писателей России, а в 2009 - лауреатом большой литературной премии России. В период с 1987 по 2017 годы в Москве и Мурманске были опубликованы 18 книг Николая Колычева. За эти годы он становился лауреатом и призёром многих отечественных и зарубежных литературных премий.

Умер поэт в Кандалакше, где жил последние годы, 6 июня - в день рождения другого великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, которому в своё время посвятил цикл стихотворений.

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