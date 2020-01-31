Нас стало меньше на 6,6 тысячи человек

Несмотря на бум рождаемости в ЗАТО, число жителей Мурманской области за прошедший год уменьшилось на 6,6 тысячи. Такими данными поделился Росстат.

По данным, которые опубликовало ведомство в сообщении о предварительной численности населения в России на 1 января 2020 года, в нашей области проживали 741 тысяча 500 человек. Это на 6600 северян меньше по сравнению с данными, полученными год назад. Основной причиной уменьшения числа жителей региона, по мнению специалистов, остаётся миграционная убыль.