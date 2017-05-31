Нас становится всё меньше

Мурмансктат подсчитал, сколько жителей Заполярья покинули регион в прошлом году. Население Мурманской области за 2016 год сократилось на 4600 человек. За последние пять лет область покинули чуть более 30 тысяч северян или на 3,8 процента. Сокращение численности населения определялось, в основном, миграционной убылью.

В последние годы миграционный отток из нашего региона замедлился. По сравнению с 2012 годом коэффициент миграционной убыли уменьшился почти на 44 процента. При этом основным компонентом миграционных передвижений являлись перемещения по России, в другие регионы уехали чуть более 5 тысяч человек. Миграционный прирост при этом сложился за счёт притока населения из Украины.

Основными факторами смены места жительства северян стали причины личного, семейного характера, возвращение после временного отсутствия и переезд в связи с работой.