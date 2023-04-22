Нас удивляют братья наши меньшие: слон-футболист, редкий ушастый гриф и гигантские кроликиВ Мурманске пройдёт торжественный митинг в рамках патриотического проекта «НАША ВЕЛИКАЯ РОДИНА»
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.04.23 13:35

Нас удивляют братья наши меньшие: слон-футболист, редкий ушастый гриф и гигантские кролики

Десятки редких галапагосских черепах выпустили в дикую природу на эквадорском острове Эспаньола. Рептилий вырастили в центре разведения на другом острове архипелага – Санта-Крусе.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Кристина Харатова.

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Слон-футболист стал достопримечательностью индийского города Мангалур. Он живёт при храме. Давайте посмотрим...

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Десятки редких галапагосских черепах выпустили в дикую природу на эквадорском острове Эспаньола. Рептилий вырастили в центре разведения на другом острове архипелага – Санта-Крусе.

Гигантские кролики становятся популярными питомцами в Великобритании. Представители породы немецкий великан могут достигать веса в 15 килограммов. Давайте посмотрим...

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Молодые угандийцы учатся на гримёров для работы в кино и индустрии развлечений. Они надеются, что иностранные кинопродюсеры перестанут брать для съёмок в Африку своих визажистов, а вместо этого начнут нанимать местных.

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