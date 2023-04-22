Нас удивляют братья наши меньшие: слон-футболист, редкий ушастый гриф и гигантские кролики

Десятки редких галапагосских черепах выпустили в дикую природу на эквадорском острове Эспаньола. Рептилий вырастили в центре разведения на другом острове архипелага – Санта-Крусе.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Кристина Харатова.

Бывший угандийский журналист начал выращивать бамбук. Говорит, что это «волшебное средство» в борьбе с ухудшением состояния окружающей среды.

Мексиканские археологи сделали уникальную находку в городе Чичен-Ица. Они нашли табло майя для игры в мяч.

Слон-футболист стал достопримечательностью индийского города Мангалур. Он живёт при храме. Давайте посмотрим...

В зоопарке в Таиланде родился редкий ушастый гриф. Это первый за 30 лет успешный случай разведения этого вида хищных птиц в стране.

Десятки редких галапагосских черепах выпустили в дикую природу на эквадорском острове Эспаньола. Рептилий вырастили в центре разведения на другом острове архипелага – Санта-Крусе.

Гигантские кролики становятся популярными питомцами в Великобритании. Представители породы немецкий великан могут достигать веса в 15 килограммов. Давайте посмотрим...

Меньше тосковать по умершему домашнему питомцу помогает филиппинская фабрика игрушек. Там делают копии собак и кошек, которые выглядят словно живые.

Итальянский городок Сан-Леучо 200 лет назад был центром производства шёлка в Неаполитанском королевстве. Сейчас напоминанием об этом служат Музей шёлка, а также несколько небольших фабрик, которые выполняют заказы для дворцов и резиденций по всему миру.

Московская предпринимательница запустила проект, который помогает пожилым россиянам реализовывать творческие возможности. Они создают различные изделия и продают их на онлайн-платформе.

Молодые угандийцы учатся на гримёров для работы в кино и индустрии развлечений. Они надеются, что иностранные кинопродюсеры перестанут брать для съёмок в Африку своих визажистов, а вместо этого начнут нанимать местных.

Кыргызский дизайнер превращает швейные отходы в красивые изделия. Так она популяризует традиционную технику шитья «курак» и одновременно защищает природу от загрязнения.