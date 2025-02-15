Насекомые на службе человека: малые мучные черви разлагают пластик, а мухи - чёрные львинки помогают получать биотопливоМарина Табейкина: жили были, а кто виноват, или Ответственность за свои действия
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.02.25 13:35

Насекомые на службе человека: малые мучные черви разлагают пластик, а мухи - чёрные львинки помогают получать биотопливо

В британском городе одна пиццерия решила отбить у клиентов охоту заказывать пиццу с ананасами. Каким образом, давайте узнаем.

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Компания из Объединённых Арабских Эмиратов получает биотопливо из пищевых отходов. А помогают в этом мухи, известные как чёрные львинки. Африканские компании противостоят последствиям быстрой моды. Например, в Кении одна мастерская собирает поношенную одежду и создаёт из неё вещи, которые могут прослужить ещё долго.

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В британском городе одна пиццерия решила отбить у клиентов охоту заказывать пиццу с ананасами. Каким образом, давайте узнаем.

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