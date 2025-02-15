Насекомые на службе человека: малые мучные черви разлагают пластик, а мухи - чёрные львинки помогают получать биотопливо

В британском городе одна пиццерия решила отбить у клиентов охоту заказывать пиццу с ананасами. Каким образом, давайте узнаем.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Олеся Кривенко.

Нидерланды вернули Индонезии 800 артефактов. Их незаконно вывезли из азиатских стран во время колониального периода.

ЮНЕСКО признало португальское конное искусство нематериальным культурным наследием человечества. Традиционная выездка Португалии зародилась в XVIII веке. В ней также уникальны костюм всадника и положение в седле.

Компания «Nissan» осуществила грандиозный проект по восстановлению биоразнообразия вокруг завода в британском Сандерленде. Теперь там стало больше местных видов растений и поселилось больше птиц и животных.

Насекомое, обитающее в Африке, может помочь в борьбе с загрязнением пластиком. Об этом заявили кенийские учёные. Они обнаружили, что личинки жука-короеда, известные как малые мучные черви, содержат ферменты и бактерии, которые разлагают пластик.

Компания из Объединённых Арабских Эмиратов получает биотопливо из пищевых отходов. А помогают в этом мухи, известные как чёрные львинки. Африканские компании противостоят последствиям быстрой моды. Например, в Кении одна мастерская собирает поношенную одежду и создаёт из неё вещи, которые могут прослужить ещё долго.

Учёные из США усовершенствовали своего робота-насекомого. Предназначение разработки – помочь сельскому хозяйству. Но работа над прототипом пока не завершена.

При раскопках в Помпеях обнаружили большую частную баню – крупнейшую из найденных в городе. Там могло разместиться до 30 гостей. Давайте посмотрим.

Семья из Тасмании уже более века ведёт записи об осадках, измеряя их с помощью ручного дождемера. Так она помогает Австралийскому бюро метеорологии собирать ценные данные.

Пекарни Гонконга перенимают фисташковый тренд, готовя сладкие угощения с этим орехом к Лунному Новому году. Фисташки не считаются традиционным ингредиентом в гонконгской кухне, но на кантонском диалекте их называют «счастливый орех», потому что расколотая скорлупа выглядит как улыбка.

В британском городе одна пиццерия решила отбить у клиентов охоту заказывать пиццу с ананасами. Каким образом, давайте узнаем.