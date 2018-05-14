Населённые пункты юга региона прекращают отопительный сезон

Компания «Мурманэнергосбыт» приступила к переводу котельных на летний режим работы. Учитывая благоприятные погодные условия в регионе, энергетики готовы в любое время приступить к массовым отключениям домов от отопления.

Первый населенный пункт, в котором завершился отопительный период, посёлок Енский в Ковдорском районе: батареи в домах начали остывать с 2 часов 14 мая.

15 мая с 8 утра финиширует зимний сезон в Кандалакше, Зеленоборском и Белом Море.

«Мурманэнергосбыт» напоминает, что начало и окончание отопительного периода утверждают администрации населенных пунктов. Пока соответствующие постановления касаются только жилфонда, в образовательных же учреждениях и других социальных объектах отопление будет обеспечиваться.