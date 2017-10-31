Населённых пунктов в Мурманской области становится меньше

Новый официальный справочник административно-территориального устройства региона вышел с изменениями, произошедшими за последние 5 лет.

На территории региона упразднены четыре населенных пункта. Больше в состав региона не входят село Дроздовка, ранее относящийся к ЗАТО Островной, населенный пункт Маяк Тювагубский из Кольского района и населенный пункт Октябрьский с подведомственной Кировску территории. Здесь не осталось населения. А вот посёлок городского типа Росляково упразднён в связи с его присоединением к столице Заполярья.

Сейчас в состав Мурманской области входят 136 населенных пунктов: 16 городов, 11 посёлков городского типа, 27 сёл, 63 населенных пункта и 19 железнодорожных станций.