Наш город самый лучший и красивый: мурманчане с тёплыми чувствами готовятся встретить 106-летие города

4 октября административный центр Мурманской области отмечает – День города. Мурманску 106 лет! В честь события корреспондент «Арктик-ТВ» Екатерина Дементьева узнала, за что любят северный край местные жители.

Мурманск – холодный, суровый, но такой родной. Самому крупному городу мира за Полярным кругом, столице Заполярья, город-герою, городу-порту четвертого октября исполняется 106 лет.

1916 год. Северный берег Кольского полуострова. На голом холме заложили первый камень в основание храма. Так был образован последний город при императоре Николае II, называвшийся Романов-на-Мурмане. Спустя век это один из современных и быстро развивающихся городов России.

Екатерина Дементьева, корреспондент «Арктик ТВ»: «Мы находимся у главной достопримечательности Мурманска – около памятника «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Именно отсюда начинается знакомство туристов с городом.

В этом месте открывается, пожалуй, лучшая панорама. Отсюда город - как на ладони: сопки, корабли, залив. Это место одно из любимых для мурманчан. Здесь 9 месяцев зима, полярная ночь и полярный день. Солнышко не увидеть месяцами, но летом оно не покидает город ни на минуту. Такой своеобразный и неповторимый. А что о Мурманске думают его жители?

За что они любят Мурманск?

- Здесь мы с супругом стали супругами, здесь у нас родились двое детей, здесь у меня была прекрасная работа, сейчас мне хорошо на пенсии.

- Когда я приезжаю, у меня ностальгия. Когда я проезжаю мимо своей работы, а я работала в «Детском мире», у меня слезы на глазах от воспоминаний. Вся молодость прошла здесь, в Мурманске.

- Люблю Мурманск за то, что несмотря на холод, здесь очень добрые и тёплые сердцами люди.

- Я люблю его за всё, например, за краски осени. Мне нравится, как он выглядит осенью. Хочется всё время в него возвращаться из отпуска.

- За его неповторимую погоду.

- Природа, сопки, ходишь по улице и вспоминаешь свою молодость.

- За людей, здесь очень добрые люди, отзывчивые жители.

- Полярный день, тишина, в 12 часов ночи солнце светит. Птички. Тишина. Всё очень прекрасно.

- Я здесь родилась. Наш город самый лучший и красивый.