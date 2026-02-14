Наш мир контрастов: от роботизированной руки, кисть которой может отсоединяться, ползать и поднимать предметы, до «умной» коровы, которая умеет пользоваться инструментамиМурманские художники завоевали главный приз фестиваля «Гиперборея-2026» в Петрозаводске
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.02.26 13:35

Наш мир контрастов: от роботизированной руки, кисть которой может отсоединяться, ползать и поднимать предметы, до «умной» коровы, которая умеет пользоваться инструментами

В Барселоне идёт к завершению строительство башни Иисуса Христа, которая украсит знаменитый храм Святого Семейства. Рабочие установили новые элементы.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Валерия Белова.

В Барселоне идёт к завершению строительство башни Иисуса Христа, которая украсит знаменитый храм Святого Семейства. Рабочие установили новые элементы.

Учёные выяснили, какой водой пользовались жители Помпеев более двух тысяч лет назад. Исследование древних бань показало: до прихода римлян вода была далеко не самой чистой, а масштабные акведуки, изменившие жизнь города, появились позже.

Новый музей в Токио знакомит гостей с историей и культурой самураев. Там также можно примерить доспехи японских воинов и подержать в руках их оружие.

Ремесленники в марокканском городе Фес хранят старинные традиции производства кожи. Они по-прежнему всё делают вручную, не меняя никаких технологий.

Пирожное, популярное в Древнем Риме, снова пользуется спросом в Вечном городе. Его воссоздали благодаря сотрудничеству учёных и кондитеров.

Технология из детских игрушек легла в основу нового кожного датчика, который, по словам его разработчиков из Шотландии, может изменить лечение экземы и псориаза.

Исследователи разработали роботизированную руку, кисть которой может отсоединяться, ползать по поверхностям и даже поднимать предметы. Эта конструкция бросает вызов традиционным представлениям о том, как должны работать роботизированные руки.

В сельской местности на западе Кении команда обученных женщин-мотоциклисток помогает беременным быстрее добираться до клиник и больниц. Это позволяет спасать жизни женщин и детей.

В Антарктиде создан ледяной заповедник для хранения кернов из ледников, которые находятся под угрозой исчезновения. Фонд «Ледяная память» стремится сохранить данные, содержащиеся во льду, для будущих научных исследований, поскольку повышение температуры приводит к таянию ледников по всему миру.

Группа студентов из Нидерландов разработала модульный электромобиль. Его можно самостоятельно диагностировать и ремонтировать.

Австрийская корова претендует на звание самого умного домашнего животного в мире. 13-летняя Вероника умеет пользоваться инструментами: использует длинную метлу, чтобы почесать бока и живот. Её мастерство поразило учёных из Венского ветеринарного университета.

