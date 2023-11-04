Наш мир такой пёстрый: в ОАЭ дроны используют для посадки мангровых деревьев, а фермер из Франции придумал оригинальный способ сделать предложение своей девушкеГорнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма» начинает свою работу
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.11.23 13:35

Наш мир такой пёстрый: в ОАЭ дроны используют для посадки мангровых деревьев, а фермер из Франции придумал оригинальный способ сделать предложение своей девушке

В одном из зоопарков в США занимаются спасением красного волка от вымирания. Особое внимание в рамках программы уделяют чистке зубов хищников.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Данил  Клепиков.

Находка на реке Амазонке порадовала археологов. Они обнаружили наскальные рисунки 2000-летнего возраста.

ЮНЕСКО недавно включило в список Всемирного наследия пять датских круговых замков. Эти уникальные укрепления викинги строили более тысячи лет назад. Чем они уникальны – давайте узнаем.

Для кого-то пыльца – источник аллергии. Но для учёных это своеобразное хранилище истории. Поэтому в Австралии серьёзно занялись исследованием пыльцы.

В столице ОАЭ дроны используют для посадки мангровых деревьев. Участники проекта утверждают, что такой способ очень эффективен.

Бразильский парк вдали от города привлекает любителей астротуризма. Там они могут не только понаблюдать за звёздами, но и поужинать.

В одном из зоопарков в США занимаются спасением красного волка от вымирания. Особое внимание в рамках программы уделяют чистке зубов хищников.

В Мексике решили укрепить эмоциональную связь хозяев с их владельцами. Для этого музей современного искусства организовал выставку для посещения с питомцами.

Африканская мода постепенно завоёвывает мировой рынок. Спрос на наряды из Африки растёт. Однако модельеры пока не могут с ним справиться.

Фермер из Франции придумал оригинальный способ сделать предложение своей девушке. Готовился год.

В Австралии всё больше студенток осваивают профессию дирижёра. Она преимущественно мужская, но, как оказалось, к ней тянутся и женщины.

The Beatles выпустит новый хит. Это песня Леннона, которую публика до этого не слышала, и в которой звучат все четыре голоса квартета благодаря искусственному интеллекту.

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