Наш пёстрый мир: археологи в ОАЭ нашли золотые монеты возрастом 2000 лет, а 93-летняя бабушка из Греции поделилась секретом долголетия

На кенийском побережье Индийского океана местный стартап решает проблему пластикового загрязнения. Он собирает мусор на пляжах и даёт ему новую жизнь в качестве школьных парт и стульев для детей.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Анастасия Кочурова.

В Аргентине археологи нашли Наскальные рисунки, которым более 8000 лет. Эти петроглифы самые древние, из всех найденных в Южной Америке.

Археологи в ОАЭ нашли древние золотые монеты возрастом 2000 лет. Они также обнаружили статуи и другие ценные артефакты.

Может ли «суперличинка» помочь человечеству решить проблему переработки пластика? Над этой задачей сейчас трудятся сингапурские учёные, исследуя уникальные способности личинки жука чернотелки.

Справиться со страхом перед полётом пассажирам в аэропорту Стамбула теперь помогают собаки-терапевты. Давайте посмотрим, как они «работают».

Австралийские волонтёры решили позаботиться о перелётных птицах, которые останавливаются на отдых на побережьях. Для них сделали искусственные островки, которые со временем станут ещё и местом, где пернатым можно найти корм.

Египтянка научилась верховой езде, несмотря на осуждение в мусульманском обществе. Девушка также обучает своему хобби и других женщин в самом курортном месте страны - Гизе.

Молодая тунисская певица исполняет песни на берберском языке. Она хочет пробудить интерес тунисцев к культуре древних африканских народов.

На кенийском побережье Индийского океана местный стартап решает проблему пластикового загрязнения. Он собирает мусор на пляжах и даёт ему новую жизнь в качестве школьных парт и стульев для детей.

93-летняя бабушка из Греции уже много лет вяжет крючком разноцветные шарфы. Поначалу она дарила их знакомым. А теперь отправляет малообеспеченным семьям в Греции и даже в соседних странах. Говорит, что это стало для неё вдохновением и секретом долгой жизни.

Житель Ирака совмещает прогулки по берегу реки с поиском полудрагоценных камней. Из своих находок он делает ювелирные украшения.

В испанском городке Альхете работает ателье по пошиву одежды, обуви и аксессуаров для театра и киноиндустрии. Это одна из крупнейших в мире компаний такого рода.