Наш пёстрый мир: археологи в ОАЭ нашли золотые монеты возрастом 2000 лет, а 93-летняя бабушка из Греции поделилась секретом долголетияМарина Табейкина: страх новой жизни, или Многие люди не знают, как они хотят жить
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.04.24 13:35

Наш пёстрый мир: археологи в ОАЭ нашли золотые монеты возрастом 2000 лет, а 93-летняя бабушка из Греции поделилась секретом долголетия

На кенийском побережье Индийского океана местный стартап решает проблему пластикового загрязнения. Он собирает мусор на пляжах и даёт ему новую жизнь в качестве школьных парт и стульев для детей.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Анастасия Кочурова.

В Аргентине археологи нашли Наскальные рисунки, которым более 8000 лет. Эти петроглифы самые древние, из всех найденных в Южной Америке.

Археологи в ОАЭ нашли древние золотые монеты возрастом 2000 лет. Они также обнаружили статуи и другие ценные артефакты.

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На кенийском побережье Индийского океана местный стартап решает проблему пластикового загрязнения. Он собирает мусор на пляжах и даёт ему новую жизнь в качестве школьных парт и стульев для детей.

93-летняя бабушка из Греции уже много лет вяжет крючком разноцветные шарфы. Поначалу она дарила их знакомым. А теперь отправляет малообеспеченным семьям в Греции и даже в соседних странах. Говорит, что это стало для неё вдохновением и секретом долгой жизни.

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