Наш пёстрый мир: к жителям бедных районов Гаваны приезжает передвижной кинотеатр, а в Японии выстраиваются очереди за немецким тортом бамкухен
Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Олеся Кривенко.
Тунисский стартап «Cure Bionics» создаёт бионические протезы, управляемые мышечными сигналами. Они стоят вдвое дешевле импортных аналогов и изготавливаются за неделю вместо месяцев.
У жителей бедных районов Гаваны появилась возможность культурно отдыхать. Теперь к ним приезжает передвижной кинотеатр, предлагая к просмотру современные фильмы.
Иракский садовод-волонтёр выращивает саженцы деревьев в Багдаде. Затем раздаёт их людям, чтобы в городе стало больше растительности. Так он дарит «бесплатный кислород» горожанам.
В Гондурасе местные предприниматели вместе с экологической организацией перерабатывают использованное кулинарное масло в корм для собак и мыло. Так они сокращают загрязнение окружающей среды и поддерживают местную экономику.
Лондонский дизайнер увидел большой потенциал в обычной пыли. Этот не истощающийся ресурс, как оказалось, можно использовать для пошива тапочек.
Перуанские археологи нашли редкие артефакты и руины древних сооружений на месте раскопок в штате Амасонас. Они помогут больше узнать о малоизученной доколумбовой культуре Чачапойя.
Новые знания о миграции древних людей получили учёные благодаря важной находке на индонезийском острове Сулавеси. К ним в руки попали орудия труда возрастом почти полтора миллиона лет.
Первый в Малайзии женский отряд рейнджеров создали на Малаккском полуострове. Женщины заботятся о пострадавших гиббонах, которые восстанавливаются в реабилитационном центре.
В зоопарке в Чехии родились четыре редких берберийских львёнка. Этого подвида льва больше не существует в дикой природе.
В Пражском зоопарке кормят птенцов грифа с помощью куклы. Такой способ потребовался потому, что родители не захотели заботится о потомстве.
В Японии выстраиваются очереди за немецким тортом бамкухен – воздушным десертом с более чем вековой историей. В страну его привёз пленный немецкий кондитер, а теперь торт стал частью японской кулинарной культуры.