Наш пёстрый мир: от 88-летнего боснийского парашютиста до розового бриллианта весом в 11 каратДоставка букетов из гортензий в Санкт-Петербурге: виды растений и символика
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.10.22 13:35

Наш пёстрый мир: от 88-летнего боснийского парашютиста до розового бриллианта весом в 11 карат

Здравствуйте! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Данила Клепиков.

Кантонский диалект китайского языка в последние десятилетия теряет свою популярность. В англоязычных странах предпочитают преподавать мандаринский китайский. Однако носители кантонского твёрдо намерены сохранить диалект для будущих поколений.

В Сирии нашли древнеримскую мозаику. Она находится между жилыми домами. Археологи планируют продолжать раскопки.

Восемь мумий колониального периода нашли археологи в Перу. Это останки двух детей и шестерых взрослых. Об этом подробнее.

Миниатюрный дрон снял редкие кадры Цистерны Базилики в Стамбуле. Это древнее сооружение недавно открылось после пятилетней реставрации.

88-летний босниец уже семь десятилетий прыгает с парашютом и не планирует бросать это занятие. Он уже самый пожилой парашютист Европы, а в будущем хочет стать старейшим парашютистом мира.

Французский «Citroën» показал концептуальный электрокар, от которого веет простотой и минимализмом. Кузов частично сделан из картона, электроники почти нет, а экстерьер лишён мягкости форм.

Один из самых желанных розовых бриллиантов в мире выставлен на аукцион в Гонконге. Ожидается, что драгоценный камень с шахты Уильямсона весом 11 карат будет продан за миллионы долларов.

В чилийской пустыне Атакама создадут национальный парк. Это поможет защитить редкую местную флору и фауну, а также привлечь больше туристов.

На фестивале «Сигнал» в Праге мастера светового дизайна показали новые технологии на фоне исторических достопримечательностей. Давайте посмотрим.

Легендарная британская группа «Depeche Mode» объявила о новом альбоме и мировом турне. При этом коллектив уже будет не в полном составе, поскольку в мае умер клавишник и один из основателей «Depeche Mode» Эндрю Флетчер

В зоопарке Веллингтона в Новой Зеландии – крупное пополнение. У кольцехвостых лемуров за короткий период родились сразу четыре пары двойняшек.

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Последние комментарии

Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
Галина
07.10.22 13:51
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