Наш пёстрый мир: от 88-летнего боснийского парашютиста до розового бриллианта весом в 11 карат

Здравствуйте! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Данила Клепиков.

Кантонский диалект китайского языка в последние десятилетия теряет свою популярность. В англоязычных странах предпочитают преподавать мандаринский китайский. Однако носители кантонского твёрдо намерены сохранить диалект для будущих поколений.

В Сирии нашли древнеримскую мозаику. Она находится между жилыми домами. Археологи планируют продолжать раскопки.

Восемь мумий колониального периода нашли археологи в Перу. Это останки двух детей и шестерых взрослых. Об этом подробнее.

Миниатюрный дрон снял редкие кадры Цистерны Базилики в Стамбуле. Это древнее сооружение недавно открылось после пятилетней реставрации.

88-летний босниец уже семь десятилетий прыгает с парашютом и не планирует бросать это занятие. Он уже самый пожилой парашютист Европы, а в будущем хочет стать старейшим парашютистом мира.

Французский «Citroën» показал концептуальный электрокар, от которого веет простотой и минимализмом. Кузов частично сделан из картона, электроники почти нет, а экстерьер лишён мягкости форм.

Один из самых желанных розовых бриллиантов в мире выставлен на аукцион в Гонконге. Ожидается, что драгоценный камень с шахты Уильямсона весом 11 карат будет продан за миллионы долларов.

В чилийской пустыне Атакама создадут национальный парк. Это поможет защитить редкую местную флору и фауну, а также привлечь больше туристов.

На фестивале «Сигнал» в Праге мастера светового дизайна показали новые технологии на фоне исторических достопримечательностей. Давайте посмотрим.

Легендарная британская группа «Depeche Mode» объявила о новом альбоме и мировом турне. При этом коллектив уже будет не в полном составе, поскольку в мае умер клавишник и один из основателей «Depeche Mode» Эндрю Флетчер

В зоопарке Веллингтона в Новой Зеландии – крупное пополнение. У кольцехвостых лемуров за короткий период родились сразу четыре пары двойняшек.