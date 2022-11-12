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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.11.22 13:35

Наш пёстрый мир: от «сердца в коробке» до археологического музея в метро

«Сердце в коробке» – такую технологию уже много лет применяют в одной из австралийских больниц. Там пациентам, нуждающимся в трансплантации, доставляют жизненно важный орган не охлаждённым, а тёплым и бьющимся.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Данила Клепиков.

В Австралии внедряют программу физических упражнений для пациентов с остеоартрозом. Занятия помогают укрепить мышцы и суставы и облегчить боль.

«Сердце в коробке» – такую технологию уже много лет применяют в одной из австралийских больниц. Там пациентам, нуждающимся в трансплантации, доставляют жизненно важный орган не охлаждённым, а тёплым и бьющимся.

Впервые технологические гиганты объединили усилия, чтобы заставить свои домашние устройства работать вместе. До сих пор «умные» колонки, источники света или шторы были изолированы друг от друга. Но новый стандарт совместимости под названием «Matter» может разрушить эти барьеры.

Кенийка запустила в своей стране проект по обучению детей компьютерной грамоте. Программу внедрили в 13 школах в отдалённых районах Кении, где обычно у учащихся нет доступа к компьютерам. Теперь же перед школьниками открывается возможность получить профессию IT-специалиста.

В чилийской столице Сантьяго смогли вернуть к жизни речку-вонючку. Теперь это чистая городская зона со множеством животных и птиц. Правда, на очистку ушло десять лет.

Тысячи мигрирующих пеликанов снова остановились на отдых в Израиле. Это значит, что пришла пора устраивать для них рыбные пиры. Так местные власти предотвращают конфликт между прожорливыми птицами и фермерами.

Рекордсменом среди пони может стать животное из Германии. Предполагается, что он самый маленький в мире. Его рост ниже, чем у действующего рекордсмена из Польши. Впрочем, официально это подтвердят только через год.

Крупный ярко-розовый бриллиант грушевидной формы выставят на аукционе «Christie's» в Женеве. За него рассчитывают выручить до 35 миллионов долларов.

Сможет ли робот-скульптор убедить Великобританию отдать Греции знаменитые мраморы Элгина? Машина умеет создавать точные копии древних скульптур. Давайте посмотрим.

Новая станция метро в Греции больше похожа на археологический музей. На ней показывают артефакты, которые нашли во время строительства ветки.

В Интернете стало вирусным видео с двойником британской королевы. Роль Елизаветы II примерила на себя двухлетняя девочка из Чили. Получилось очень оригинально.

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