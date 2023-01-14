Наш пёстрый мир: полный отказ от пластиковой посуды в Англии, еда из травы в Кении, Карнавал чёрных и белых в колумбийском городе ПастоМарина Табейкина: в новом году всё о старом – об отношениях людей и что на них влияет
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.01.23 13:35

Наш пёстрый мир: полный отказ от пластиковой посуды в Англии, еда из травы в Кении, Карнавал чёрных и белых в колумбийском городе Пасто

В Нигерии прошёл второй фестиваль аниме. В этом году на него съехались сотни поклонников японской мультипликации.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Данила Клепиков.

В Англии к концу года запретят использовать одноразовую пластиковую посуду. Владельцам кафе и других заведений, где продают еду навынос, придётся закупать биоразлагаемые контейнеры, тарелки и стаканы.

Кенийские студенты придумали уникальный и эффективный способ борьбы с голодом в мире. Они научились получать съедобный крахмал из травы. С его помощью можно готовить кашу или угали – основное кенийское блюдо. Французский пекарь из Шаллана уже 23 года печёт хлеб в дровяной печи. Выбрав такой способ, он хотел вернуться к традиционным методам изготовления выпечки. Но француз никак не ожидал, что это ещё и поможет ему спасти бизнес во время энергетического кризиса.

В австралийском буше непросто получить медицинскую помощь. Больницы часто бывают в сотнях километров. Именно поэтому одна организация пытается изменить ситуацию. К больным детям врачи прилетают на самолёте.

В Аргентине спасли двух редких зелёных черепах. Они едва не погибли в рыболовных сетях в Атлантическом океане.

В дикую природу Великобритании снова вернулись дрофы. Из-за чрезмерной охоты они исчезли полтора столетия назад. Возродить популяцию удалось с помощью программы разведения.

40 японцев окунулись в ледяную воду, чтобы очистить душу и оздоровить тело. Ритуал по традиции прошёл у синтоистского храма в Токио.

Оздоровление и велнес – новый тренд в Лос-Анджелесе в 2023 году. Всё больше людей осознают после пандемии, что хорошее здоровье – это больше, чем просто косметические процедуры.

Банджи-фитнес – новый тренд в области здоровья в Лос-Анджелесе. Это высокоинтенсивная кардиотренировка с минимальным воздействием на суставы.

В Нигерии прошёл второй фестиваль аниме. В этом году на него съехались сотни поклонников японской мультипликации.

Колумбийский город Пасто превратился в место «сражения»: люди красят друг друга в разные цвета. Так в южноамериканской стране празднуют Карнавал чёрных и белых.

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