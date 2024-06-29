Наш пёстрый мир: ученики кенийской школы высаживают бамбук около свалки, а на дне у побережья курорта Акаба открыт подводный музей военной техникиМарина Табейкина: обиженные люди, или Жизнь в режиме постоянного ожидания
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.06.24 13:35

Наш пёстрый мир: ученики кенийской школы высаживают бамбук около свалки, а на дне у побережья курорта Акаба открыт подводный музей военной техники

Жители Токио получили возможность прогуляться по свободной от машин городской скоростной автомагистрали, которая возвышается над землёй. Ожидается, что её превратят в городской парк. Он станет аналогом парку Хай-Лайн в Нью-Йорке, который разбили на месте железной дороги.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Данил Клепиков.

В США жилые дома планируют печатать на 3D-принтере. Прототип дома, созданного на самой большой подобной установке, уже готов к заселению. Эксперты отрасли говорят, что это будущее строительной отрасли.

Жители Токио получили возможность прогуляться по свободной от машин городской скоростной автомагистрали, которая возвышается над землёй. Ожидается, что её превратят в городской парк. Он станет аналогом парку Хай-Лайн в Нью-Йорке, который разбили на месте железной дороги.

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