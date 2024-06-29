Наш пёстрый мир: ученики кенийской школы высаживают бамбук около свалки, а на дне у побережья курорта Акаба открыт подводный музей военной техники

Жители Токио получили возможность прогуляться по свободной от машин городской скоростной автомагистрали, которая возвышается над землёй. Ожидается, что её превратят в городской парк. Он станет аналогом парку Хай-Лайн в Нью-Йорке, который разбили на месте железной дороги.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Данил Клепиков.

В США жилые дома планируют печатать на 3D-принтере. Прототип дома, созданного на самой большой подобной установке, уже готов к заселению. Эксперты отрасли говорят, что это будущее строительной отрасли.

Жители Токио получили возможность прогуляться по свободной от машин городской скоростной автомагистрали, которая возвышается над землёй. Ожидается, что её превратят в городской парк. Он станет аналогом парку Хай-Лайн в Нью-Йорке, который разбили на месте железной дороги.

Новый президент Панамы обещает решить проблему обмеления Панамского канала, а также построить железную дорогу. Недавно избранный глава государства вступит в должность 1 июля.

Ученики школы, расположенной рядом с крупнейшей свалкой Кении, начали сажать бамбук, чтобы улучшить качество воздуха. Зловонный дым от отходов плохо влияет на здоровье жителей этой страны.

Глухонемая девушка из Кении учится балету, хотя и не слышит музыки. Причём ей удалось добиться успеха, и она уже выступает вместе с танцевальным коллективном.

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Национальному музею Бразилии подарили сотни древних окаменелостей. Это поможет восполнить коллекцию, которая сильно пострадала от пожара в 2018 году.

Кто защищает Папу Римского в Ватикане? Оказывается, это делает самая старая армия в мире – Швейцарская гвардия, основанная ещё в 1506 году. С одним из гвардейцев пообщались журналисты.

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