Глава города Мурманска принял участие в благотворительной акцииНаш пёстрый мир: в Чили становится всё больше «хранителей семян», а в индонезийской деревне на Бали необычным танцем благодарят божеств за богатый урожай
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.12.24 13:35

Наш пёстрый мир: в Чили становится всё больше «хранителей семян», а в индонезийской деревне на Бали необычным танцем благодарят божеств за богатый урожай

Кубинец побил собственный мировой рекорд по удержанию мяча на голове, находясь в воде. Мужчина раньше играл в водное поло и одновременно развивал разные навыки владения мячом.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Анастасия Кочурова.

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Кубинец побил собственный мировой рекорд по удержанию мяча на голове, находясь в воде. Мужчина раньше играл в водное поло и одновременно развивал разные навыки владения мячом.

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