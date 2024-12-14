Наш пёстрый мир: в Чили становится всё больше «хранителей семян», а в индонезийской деревне на Бали необычным танцем благодарят божеств за богатый урожай

Кубинец побил собственный мировой рекорд по удержанию мяча на голове, находясь в воде. Мужчина раньше играл в водное поло и одновременно развивал разные навыки владения мячом.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Анастасия Кочурова.

Учёные исследовали образцы грунта, впервые взятого с обратной стороны Луны. В результате они выяснили, что извержения вулканов там длились примерно столько же, сколько и на видимой стороне.

Инженеры в Южной Корее разработали уникальное колесо. Оно может менять состояние: от твёрдого до мягкого. Давайте посмотрим.

Грузовое судно, оснащённое высокотехнологичным «умным» парусом, проходит морские испытания у побережья Великобритании. Их цель в том, чтобы проверить, насколько эффективно парус вырабатывает энергию.

Фонтан Треви в Риме реставрируют, но туристы всё равно могут полюбоваться произведением искусства. Для их удобства даже построили приподнятую пешеходную дорожку.

Эксперты в области здравоохранения говорят, что ходьба – это самый простой способ улучшить физическое и психическое здоровье, укрепить физическую форму и предотвратить заболевания. При этом они призывают добавлять и другие виды физической активности.

Кубинец побил собственный мировой рекорд по удержанию мяча на голове, находясь в воде. Мужчина раньше играл в водное поло и одновременно развивал разные навыки владения мячом.

В Чили появляется всё больше так называемых «хранителей семян». Они пытаются спасти сельскохозяйственные культуры, которые выращивали коренные народы страны.

В Ираке возрождают разведение чистокровных арабских лошадей, которое прервалось из-за войн. Ферма в Кербеле стала одной из первых в стране, занявшихся этим делом.

В зоопарке в Марокко подрастает необычный львёнок – потомок берберийских львов, исчезнувших в дикой природе. Но даже нечистокровные хищники считаются редкими и ценными.

Египетский мастер по дереву, несмотря на трудности, хранит семейную традицию. Навыки ему передали дед и отец. Теперь у египтянина даже есть свои работники.

Жители индонезийской деревни на Бали проводят праздники и благодарят божеств за богатый урожай. Самым ярким событием фестиваля станет священный танец, который исполняют девочки в красивых головных уборах.