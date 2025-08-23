Наш пёстрый мир: в Ибице можно поспать в арт-отеле в номере со стеклянными стенами, а на пляже Лас-Линдес пудель Нило спасает тонущих людейНовый туристический поезд «К северному сиянию» свяжет Москву и регионы «Серебряного ожерелья России»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.08.25 13:35

Наш пёстрый мир: в Ибице можно поспать в арт-отеле в номере со стеклянными стенами, а на пляже Лас-Линдес пудель Нило спасает тонущих людей

Чилийские полицейские приютили в участке детёныша ламы. Он осиротел сразу после рождения, но теперь у него есть дом и заботливые опекуны.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Анастасия Кочурова. 

Нидерланды вернули Нигерии старинные бронзовые предметы. Британские военные незаконно вывезли их из города Бенин в XIX веке.

В сельской местности в Африке нет асфальтированных дорог, поэтому ездить на велосипедах бывает невозможно. Однако сверхпрочные велосипеды «Buffalo» помогают решить эту проблему, меняют жизнь людей к лучшему. Например, в Уганде такой двухколёсный транспорт используют сельские врачи, чтобы навещать пациентов.

Дом Джамиля в Каире сохраняет египетские ремёсла. Молодёжь учится работать с латунью, керамикой и деревом, чтобы продолжить традиции. Программа открывает путь к собственному делу.

В Барселоне завершилась реставрация знаменитого дома Батльо, созданного архитектором Антонио Гауди. Специалисты восстановили оригинальный облик внутреннего двора и заднего фасада.

Бесплатно переночевать можно в арт-отеле на испанской Ибице. Но спать придётся в номере со стеклянными стенами на виду у всех. Несмотря на это, желающих много.

Хорватские морские биологи спасают посидонию от исчезновения. Колонии этих водорослей сокращаются, что вредит всей экосистеме.

Известно, что бактерии вырабатывают устойчивость к антибиотикам. Британские учёные ищут различные способы борьбы с патогенами. Новое исследование позволило создать поверхность, на которой не образуются колонии бактерий.

Из ЮАР в Мозамбик переселили десять чёрных носорогов. Это очень редкие животные. Инициатива поможет восстановить их популяцию в национальном парке Зинаве.

Чилийские полицейские приютили в участке детёныша ламы. Он осиротел сразу после рождения, но теперь у него есть дом и заботливые опекуны.

Двухлетний пудель Нило стал сенсацией на пляже Лас-Линдес в Испании. Белоснежный герой вместе с лабрадорами спасает тонущих людей. Давайте узнаем, как ему удалось стать звездой спасательной команды.

За последние несколько лет трейлраннинг, то есть бег по природным тропам, стал очень популярным видом спорта в Австралии. Теперь его сторонники призывают включить его в программу Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года в Брисбене.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
-Правовая консультация (18+)Получить выходной 1 сентября – четыре варианта от юриста «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире20:30«Итоги». Информационная программа (12+)21:30«Жизнь под чужим солнцем». Художественный фильм, 1-2 серия (16+)23:05«Пленница Любви». Художественный фильм (18+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманске вынесен приговор по уголовному делу о сокрытии от налогообложения более 42 млн рублей-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 50 копеек, евро окреп на 12 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс, который регулирует ученические договоры
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»