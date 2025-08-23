Наш пёстрый мир: в Ибице можно поспать в арт-отеле в номере со стеклянными стенами, а на пляже Лас-Линдес пудель Нило спасает тонущих людей

Чилийские полицейские приютили в участке детёныша ламы. Он осиротел сразу после рождения, но теперь у него есть дом и заботливые опекуны.

Нидерланды вернули Нигерии старинные бронзовые предметы. Британские военные незаконно вывезли их из города Бенин в XIX веке.

В сельской местности в Африке нет асфальтированных дорог, поэтому ездить на велосипедах бывает невозможно. Однако сверхпрочные велосипеды «Buffalo» помогают решить эту проблему, меняют жизнь людей к лучшему. Например, в Уганде такой двухколёсный транспорт используют сельские врачи, чтобы навещать пациентов.

Дом Джамиля в Каире сохраняет египетские ремёсла. Молодёжь учится работать с латунью, керамикой и деревом, чтобы продолжить традиции. Программа открывает путь к собственному делу.

В Барселоне завершилась реставрация знаменитого дома Батльо, созданного архитектором Антонио Гауди. Специалисты восстановили оригинальный облик внутреннего двора и заднего фасада.

Бесплатно переночевать можно в арт-отеле на испанской Ибице. Но спать придётся в номере со стеклянными стенами на виду у всех. Несмотря на это, желающих много.

Хорватские морские биологи спасают посидонию от исчезновения. Колонии этих водорослей сокращаются, что вредит всей экосистеме.

Известно, что бактерии вырабатывают устойчивость к антибиотикам. Британские учёные ищут различные способы борьбы с патогенами. Новое исследование позволило создать поверхность, на которой не образуются колонии бактерий.

Из ЮАР в Мозамбик переселили десять чёрных носорогов. Это очень редкие животные. Инициатива поможет восстановить их популяцию в национальном парке Зинаве.

Чилийские полицейские приютили в участке детёныша ламы. Он осиротел сразу после рождения, но теперь у него есть дом и заботливые опекуны.

Двухлетний пудель Нило стал сенсацией на пляже Лас-Линдес в Испании. Белоснежный герой вместе с лабрадорами спасает тонущих людей. Давайте узнаем, как ему удалось стать звездой спасательной команды.

За последние несколько лет трейлраннинг, то есть бег по природным тропам, стал очень популярным видом спорта в Австралии. Теперь его сторонники призывают включить его в программу Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года в Брисбене.