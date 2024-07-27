Наш пёстрый мир: в Помпеях при раскопках обнаружили стену с детскими рисунками, а в зоопарке Пакистана львице помогают вырастить шестерых белых львятМарина Табейкина: ограничение характера, или Как характер влияет на нашу жизнь
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.07.24 13:35

Наш пёстрый мир: в Помпеях при раскопках обнаружили стену с детскими рисунками, а в зоопарке Пакистана львице помогают вырастить шестерых белых львят

Первый в мире центр коботов открылся в третьем по величине городе Дании. Новая штаб-квартира «Universal Robots и MiR» надеется извлечь выгоду из растущего спроса на коллаборативных роботов в таких отраслях, как логистика, фармацевтика, продукты питания и напитки.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Данил Клепиков.

Первый в мире центр коботов открылся в третьем по величине городе Дании. Новая штаб-квартира «Universal Robots и MiR» надеется извлечь выгоду из растущего спроса на коллаборативных роботов в таких отраслях, как логистика, фармацевтика, продукты питания и напитки.

От экзоскелетов до роботизированных частей тела – в мире появляется всё больше разработок, которые дополняют физические возможности человека. Недавно исследователи из Кембриджского университета представили новый дополнительный большой палец для повышения производительности.

Живой организм с самым большим геномом – это не синий кит, африканский слон и не огромное красное дерево. И даже не человек. Первое место занял маленький папоротник, который растёт на заморской территории Франции – в Новой Каледонии.

Ветеринар в Нью-Дели спасает птиц, получивших тепловой удар. В Индии стоит аномально жаркое лето. Трудно приходится и пернатым.

В зоопарке в Пакистане представили публике шестерых белых львят. Им уже по пять месяцев. Детёнышам потребовался особый уход, поскольку их мама могла не справиться с таким большим выводком.

В небольшом австралийском городе под названием Пингвин неожиданно развернулась драма. Власти захотели заменить урны с изображениями пингвинов. Но местные жители решительно выступили против.

В Помпеях при раскопках обнаружили стену с детскими рисунками. На них изображены бои гладиаторов и другие сцены. Рисунки сделаны углём. Волонтёры спасают от загрязнения подземные пещеры и сеноты (форма карстового рельефа, естественный провал, образованный при обрушении свода известняковой пещеры, в которой протекают подземные воды. – Ред) на полуострове Юкатан в Мексике. Они оказались под угрозой из-за огромного наплыва туристов и разрастания городов.

Десятки ресторанов в Дубае перестали отправлять пищевые отходы на свалку. Их собирает местный стартап, который занимается переработкой. Конечный продукт поступает на фермы.

Иракский астроном-любитель делится своим увлечением с другими. Он приносит на набережную в Басре телескоп и предлагает людям полюбоваться Луной за небольшую плату.

Кубинский музей продвигает местную хлопчатобумажную рубашку, чтобы сделать её такой же визитной карточкой острова, как сигары и ром. На протяжении многих лет её надевали многие знаменитости: от мировых лидеров до лауреатов Нобелевской премии.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда 2024. Почему не хватает людей
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Владимир
26.07.24 21:32
В Североморске тишь и гладь! Никаких домов и в помине никто уже не ремонтирует...Давным-давно...Может, только на бумагах? Отмывают денежки...
Комментарий к новости:Погода способствует: в Мурманске активно идёт ремонт жилых домов
Анна
26.07.24 19:35
Моя дочка может задать по-настоящему неудобный вопрос Николаю: где папа? Но он не хочет с ней разговаривать.
Комментарий к новости:Первоклашки задают трудные вопросы пожарным
В. Северный
24.07.24 10:22
Понравились фотографии 1, 2 и 7. Ульяна, пусть у Вас окно в этот Мир будет всегда открыто широко. Удачи!
Комментарий к новости:Эссе: моменты Заполярья, или Как я полюбила ловить мгновения
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как оспорить увольнение «по статье»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)19:00«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)19:30«Правда или действие». Художественный сериал (16+)
-PRO Деньги (16+)В Минобороны РФ определили порядок выплаты 5 млн рублей в случае гибели на СВО-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 16 копеек, евро укрепилось на 9 копеек-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 июля-PRO Нефть и газ (18+)По данным kommersant.ru началась буксировка второй линии СПГ-завода на Гыдан-PRO Законы (18+)В Минобороны РФ определили порядок выплаты 5 млн рублей в случае гибели на СВО
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика