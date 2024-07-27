Наш пёстрый мир: в Помпеях при раскопках обнаружили стену с детскими рисунками, а в зоопарке Пакистана львице помогают вырастить шестерых белых львят

Первый в мире центр коботов открылся в третьем по величине городе Дании. Новая штаб-квартира «Universal Robots и MiR» надеется извлечь выгоду из растущего спроса на коллаборативных роботов в таких отраслях, как логистика, фармацевтика, продукты питания и напитки.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Данил Клепиков.

Первый в мире центр коботов открылся в третьем по величине городе Дании. Новая штаб-квартира «Universal Robots и MiR» надеется извлечь выгоду из растущего спроса на коллаборативных роботов в таких отраслях, как логистика, фармацевтика, продукты питания и напитки.

От экзоскелетов до роботизированных частей тела – в мире появляется всё больше разработок, которые дополняют физические возможности человека. Недавно исследователи из Кембриджского университета представили новый дополнительный большой палец для повышения производительности.

Живой организм с самым большим геномом – это не синий кит, африканский слон и не огромное красное дерево. И даже не человек. Первое место занял маленький папоротник, который растёт на заморской территории Франции – в Новой Каледонии.

Ветеринар в Нью-Дели спасает птиц, получивших тепловой удар. В Индии стоит аномально жаркое лето. Трудно приходится и пернатым.

В зоопарке в Пакистане представили публике шестерых белых львят. Им уже по пять месяцев. Детёнышам потребовался особый уход, поскольку их мама могла не справиться с таким большим выводком.

В небольшом австралийском городе под названием Пингвин неожиданно развернулась драма. Власти захотели заменить урны с изображениями пингвинов. Но местные жители решительно выступили против.

В Помпеях при раскопках обнаружили стену с детскими рисунками. На них изображены бои гладиаторов и другие сцены. Рисунки сделаны углём. Волонтёры спасают от загрязнения подземные пещеры и сеноты (форма карстового рельефа, естественный провал, образованный при обрушении свода известняковой пещеры, в которой протекают подземные воды. – Ред) на полуострове Юкатан в Мексике. Они оказались под угрозой из-за огромного наплыва туристов и разрастания городов.

Десятки ресторанов в Дубае перестали отправлять пищевые отходы на свалку. Их собирает местный стартап, который занимается переработкой. Конечный продукт поступает на фермы.

Иракский астроном-любитель делится своим увлечением с другими. Он приносит на набережную в Басре телескоп и предлагает людям полюбоваться Луной за небольшую плату.

Кубинский музей продвигает местную хлопчатобумажную рубашку, чтобы сделать её такой же визитной карточкой острова, как сигары и ром. На протяжении многих лет её надевали многие знаменитости: от мировых лидеров до лауреатов Нобелевской премии.