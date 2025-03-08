Наш пёстрый мир: йеменские фермеры собираются удивить нас кофе из зёрен анаэробной ферментации, а жители Каракаса из бандитского притона создали необычный туристический объект

Учёные из США разгадали тайну «потерянных лет» морских черепах. После рождения они сразу уплывают в море, а возвращаются спустя годы. Чтобы выяснить, где и как они проводят время, провели исследование.

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Ирак восстанавливает 3000-летний археологический памятник Нимруд на берегу реки Тигр. Его в 2015 году разрушили боевики «Исламского государства» – группировки, запрещённой в России и других странах.

Из притона преступных банд – в туристическое направление. Один из районов Каракаса раньше считался очень неблагоприятным. Однако музыка и танцы помогли изменить ситуацию.

В Британском музее показали предметы, обнаруженные археологами-любителями в 2023 и 2024 годах. Некоторые находки имеют большую историческую ценность. Их объявили сокровищами.

Йеменские фермеры ищут возможности завоевать мировой рынок кофе. Они экспериментируют с методами обработки кофейных ягод. Остановились на анаэробной ферментации.

Немецкие и австрийские ветеринары приехали в заповедник Аль-Мава в Иордании. Они проведут важные медицинские процедуры, чтобы помочь львам, спасённым из зон боевых действий.

Иракский любитель декоративных птиц превратил своё увлечение в бизнес. Он создал у дома маленький заповедник и разводит пернатых.

В американском штате Аризона обнаружили редкий вид летучих мышей. И сделать это смогли благодаря помощи местных жителей. Они собрали для этого сотни образцов слюны летучих мышей. Об этом подробнее.

В Новом Южном Уэльсе в Австралии обнаружили местность, где обитает много коал. Исследователи задумываются о том, что же привлекает туда редких сумчатых, которым угрожает исчезновение.

Учёные из США разгадали тайну «потерянных лет» морских черепах. После рождения они сразу уплывают в море, а возвращаются спустя годы. Чтобы выяснить, где и как они проводят время, провели исследование.

В Австралии появились курсы для тех, кто боится давать интервью. На них вселяют уверенность и убирают страх перед камерами и журналистами.

Учёные используют космический телескоп Джеймса Уэбба, чтобы лучше изучить астероид 2024 YR4, который имеет небольшой шанс столкнуться с Землёй в 2032 году. Об этом подробнее.