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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.03.25 13:35

Наш пёстрый мир: йеменские фермеры собираются удивить нас кофе из зёрен анаэробной ферментации, а жители Каракаса из бандитского притона создали необычный туристический объект

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Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Ксения Зубкова.

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