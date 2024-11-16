Наш противоречивый мир: одни пластик производят, а другие перерабатывают его, изготавливая строительную плитку и модные солнцезащитные очки

Житель Ирака Мустафа предлагает всем желающим излечить недуги не совсем традиционным методом. Он занимается лечением с помощью укусов пчёл. Говорит, что желающих попробовать такой способ всё больше.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Анастасия Кочурова.

В Бразилию из Дании официально вернулась уникальная мантия из красных перьев, принадлежавшая индейцам. На праздничной церемонии присутствовал и президент Бразилии.

Старые базары Алеппо снова открылись после более десяти лет войны. Во время конфликта их разрушили и сожгли. Затем несколько лет потратили на восстановление. Теперь более 80% магазинов восстановлены и готовы к работе.

Сонная деревня на западе Венгрии проснулась и стала идти к собственному развитию. Там появились маленькие солнечные электростанции. А, кроме того, местные жители восстанавливают исторические достопримечательности. Всё это помогает привлекать новых жителей, инвесторов и туристов.

Одна египетская компания производит строительную плитку из пластиковых отходов. Её цель – сделать отрасль более экологичной. Давайте посмотрим.

В одной мастерской на Тайване людей учат перерабатывать пластиковые отходы. Можно, например, из бутылочных пробок сделать модные солнцезащитные очки.

В Мехико работают над спасением редких личинок, известных как аксолотли. Эти существа обладают уникальной способностью регенерировать части тела и внутренних органов.

Житель Ирака Мустафа предлагает всем желающим излечить недуги не совсем традиционным методом. Он занимается лечением с помощью укусов пчёл. Говорит, что желающих попробовать такой способ всё больше.

Турецкие защитники животных стали активнее искать для собак из приютов новых хозяев за границей. К этому вынуждает недавно принятый закон, который предписывает убрать с улиц всех бродячих собак.

Моцарелла из молока буйволицы – гордая традиция региона Кампания в Италии. Продукт находится под защитой. Его не могут производить больше нигде в мире. Давайте посмотрим.

Австралия переживает бум конного спорта. Эксперты отрасли говорят, что подъём начался после пандемии COVID-19. При этом увлекаются такими видами спорта не только сельские жители, но и горожане.

Британский производитель автомобилей класса люкс «Aston Martin» представил свой самый быстрый серийный автомобиль. Это новая флагманская модель под названием «Vanquish», что переводится как «Побеждать». Презентация прошла в Венеции.