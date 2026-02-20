Наш регион с рабочим визитом посетили депутаты Госдумы и представители Министерства просвещения РФ

Напомним, в этом году Мурманская область принимает участие в федеральном пилотном проекте, когда выпускникам 9-х классов для поступления в коллежи будет достаточно сдать только 2 экзамена вместо четырёх.

Делегацию возглавила председатель комитета Государственной Думы по просвещению Ирина Белых и директор Департамента государственной политики в сфере среднего профобразования и обучения Виктор Неумывакин.

Свою рабочую поездку высокопоставленные гости начали с посещения индустриального колледжа в Росляково. Экспертам от образования были продемонстрированы не только учебные аудитории и мастерские, но и как изменился быт студентов: обновленные спортивные залы и общежития.

Далее делегация направилась в Мурманский медицинский колледж. Главный, интересующий их вопрос, насколько комфортно в Мурманской области готовить кадры для экономики региона?

Виктор Неумывакин, директор Департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профобучения Минпросвещения России: «Хочется отметить уровень подготовки в регионе. Мы видим, что Мурманская область не просто участвует в проекте, а является одним из лидеров программы «Профессионалитет».

Цифры говорят сами за себя: за последние 10 лет число студентов колледжей в Заполярье выросло почти на треть. Получать рабочие специальности стало престижно и комфортно: обновлена материально-техническая база колледжей, созданы современные лаборатории, улучшены условия обучения и проживания студентов.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы: «Я горжусь! Я работала в других условиях и то, что происходит сейчас, это дорогого стоит. Главное, что ребята пошли в профессию. Мне приятно видеть молодые красивые лица северян, которые хотят остаться и развиваться здесь».

Андрей Савенков, директор Мурманского медицинского колледжа: «В этом году наш регион присоединился к пилотному проекту, федеральному эксперименту по расширению доступности среднего профобразования: девятиклассники, поступающие в колледжи, имеют возможность сдавать ОГЭ только по русскому и математике».

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Я уверена, что вместе мы справимся с этим экспериментом и самое главное, что это та возможность, которая открывается перед ребятами, которые смогут получить востребованную профессию и строить своё будущее и будущее Арктики здесь».

По итогам рабочего визита федеральные эксперты отметили высокий уровень оснащения учебных учреждений и подготовки студентов, наметили планы дальнейшего сотрудничества.