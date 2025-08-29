Наш регион узнают по муралам

ОПАСНОСТИ ДОЛГОВ В МИКРОЗАЙМАХ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ЗАЁМЩИКАМВ Мурманской области действуют уникальные меры поддержки для работников системы образования и науки
Муралы, мозаика, барельефы – всего 14 новых объектов подарил фестиваль паблик-арта «РОСТ» в этом году. Подводя итоги на круглом столе в Центре управления регионом, художники подчеркнули, что своими работами смогли полностью опоясать город, объединив единым маршрутом объекты, создаваемые на протяжении 5 лет. И теперь неважно, в каком районе Мурманска вы находитесь, везде можно встретить граффити, скульптуру или панно.

Благодаря усилиям команды организаторов и талантливых художников фестиваля «РОСТ» преобразились десятки фасадов зданий и общественных пространств города Мурманска. Руководитель Благотворительного фонда Андрея Мельниченко и глава региона познакомились с работами художников, выполненными в рамках фестиваля.

- Для нас чрезвычайно ценно, что он имеет вот эту длинную историю и её не нужно прерывать, её можно развивать из года в год.

В регионе развитие уличного искусства поддерживается на уровне правительства. Итогами и планами организаторы фестиваля «РОСТ» поделились с губернатором Мурманской области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В этом году уже юбилейный фестиваль».

На встрече были представлены и будущие проекты. Это, например, фестиваль «Смена», который развернётся в Ковдоре. Цель события - преображение, «смена» облика промышленных городов и рабочих посёлков. Для Ковдора, где добывают железную руду, организаторы уже разработали несколько артов, отражающих достояния с данью уважения к советскому прошлому. Эти работы будут выполнены при сотрудничестве правительства региона с бизнесом, а также с благотворительным Фондом Мельниченко.

Во время встречи губернатор подписал соглашение с генеральным директором Фонда Татьяной Журавлевой.

Татьяна Журавлева, генеральный директор благотворительного Фонда Мельниченко: «У нас впереди большие планы, связанные с Ковдором … Для развития креативных индустрий всей Мурманской области».

Участники встречи приняли участие в экскурсии по новым арт-объектам Мурманска. Первой точкой стала улица Воровского, где расположился водный лабиринт Андрея Птицына, который отсылает к знаковой точке города – Кольскому заливу.

Мария Михайленко, председатель отделения Союза художников России Мурманской области: «Мы проводим разные прогулки в разных областях города. Рассказываем, как создавались работы, почему они именно такие».

Организаторы фестиваля планируют разработать подсветку для уличных произведений. Так, работы будут радовать людей и в долгую полярную ночь, а также обретут новое звучание на фоне города.

