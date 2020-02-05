Наш регион вносит поправки в Конституцию РФ

Член Совета Федерации Федерального Собрания России Татьяна Кусайко выступила в региональном пресс-центре. Главной темой встречи стала работа Президента и правительства России над поправками в Конституцию страны.

В первом чтении поправки в Конституцию России, которые предлагает президент, уже приняты Государственной Думой. Некоторыми из них, которые отметила Татьяна Кусайко, стали усиление роли парламента, расширение полномочий Совета Федераций и регулирование системы публичной власти. Таким образом, после внесения этих поправок, планируется создание единой системы государственной власти. Особенностью принятия изменений станет то, что для их принятия предлагается провести активное народное голосование. Так, усилится социальная направленность государства.

Татьяна Кусайко, член комитета по социальной политике Совета Федерации РФ: «Конечной целью принятия поправок станет народ. Сама процедура в настоящий момент разрабатывается специалистами, а каков будет способ проведения голосования, конечно же, объявят зхаранее».

Что касается жизни северян, то многих волнует изменение демографической обстановки в Заполярье, которая напрямую связана с их материальным состоянием. Поэтому ряд финансовых соцподдержек, например, введение материнского капитала за рождение первого ребёнка молодым мамам, должен помочь улучшить эту ситуацию.

Татьяна Кусайко, член комитета по социальной политике Совета Федерации РФ: «В 2007 году процент рождения первого ребёнка в нашем регионе от общего числа составлял 57,3%. Если же говорить сейчас, на 2019 год, этот процент снизился, стал 38,6%. И та мера, которая проводится в регионе, а именно стимулирование рождения ребёнка до 26 лет, она, конечно же, очень важна».

Также Татьяна Алексеевна рассказала журналистам о своём недавнем участии в стратегической сессии. Там она работала на площадке, посвященной здравоохранению. Вместе с северянами на мероприятии обсуждалась модернизация первичной медико-санитарной помощи. Полученные выводы, отразились в плане, который отправлен на согласование в Минздрав России.

Татьяна Кусайко, член комитета по социальной политике Совета Федерации РФ: «Это строительство амбулаторного центра помощи за счёт федерального финансирования, который будет включать в себя и оказание детскому населению, взрослому населению, это женская консультация, это стоматологическая помощь. И то о чем часто говорится на всех уровнях - это строительство ФАПов в посёлках Кандалакшского района».

Кроме того, продолжается работа по привлечению молодёжи в наш регион. Сейчас, например, прорабатывается законопроект, в котором будет определено, какие специалисты смогут получать право на приватизацию жилья.