Наш регион является лидером в реализации программы «Гектар Арктики» - Управление Росреестра по Мурманской области подвело итоги по результатам работы своих проектов

Как отметили в Управлении Росреестра, в 2021 году рынок недвижимости начал постепенно оживать: объём регистрационных действий увеличился на 30%, а число запросов в реестр недвижимости увеличилось на 40%. Более того, северяне активно покупают недвижимость за пределами нашего региона.

Анна Бойко, руководитель Управления Росреестра по Мурманской области: «Жители Севера активно используют возможности оформить документы на недвижимость где-нибудь в средней полосе, на юге, не покидая нашу область. По состоянию на сегодняшний день было подано порядка 6 тысяч обращений о кадастровом учёте и регистрации прав на объекты недвижимости за пределами нашего региона».

Жители Заполярья приобретают недвижимость практически по всей стране, самые популярные регионы, где северяне покупают жильё, это Ленинградская, Московская и Тверская области, а также Республика Карелия и Краснодарский край. Вместе с активизацией рынка недвижимости, поползла вверх и стоимость жилья в Мурманске – цена сделки выросла практически на 20%. Эксперты связывают это со строительством крупных промышленных объектов и большим притоком разнообразных специалистов в область. Помимо прочего, количество ипотечных сделок также увеличилось.

Анна Бойко, руководитель Управления Росреестра по Мурманской области: «Проводя анализ, мы видим и возрастание объёма ипотечных сделок, в том числе с использованием материнского капитала. Так, за уходящий период этого года зарегистрировано 7,5 тысячи ипотек. При этом, пенсионным фондом Российской Федерации по территории Мурманской области удовлетворено около 3 тысяч заявлений об использовании средств материнского капитала в целях приобретения жилой недвижимости».

Более того, в этом году стартовала федеральная программа «Гектар Арктики», которая пользуется большим успехом среди жителей региона.

Анна Бойко, руководитель Управления Росреестра по Мурманской области: «По данным Министерства развития Арктики, 1800 с лишним, да, в целом, Арктического региона участков вовлечено. Почему я заостряю внимание на этом – 1759 земельных участков - это Мурманская область. То есть, Мурманская область на сегодняшний день является лидером в реализации программы «Гектар Арктики».

За прошедший год ведомство нарастило объём оказания услуг онлайн. Теперь использование таких электронных сервисов и проектов, как «Электронная ипотека за 1 день», значительно ускорило сроки регистрации сделки. Ещё один перспективный проект Росреестра это «Виртуальная комната сделки», которая позволит оформить документы с привлечением всех необходимых специалистов, не выходя из дома.