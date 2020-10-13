150 новых случаев! Столько заболевших короновирусом выявили в Мурманской области за сутки.

Не нужно быть специалистом, чтобы предположить, что темпы распространения Covid -19 пока остаются стабильно высокими в нашем регионе. Впрочем, эта цифра познается в сравнении. Во многих соседних регионах, например, в Архангельской и Вологодской областях инфицированных за день выявлено больше.

Что касается Заполярья, то у нас больше всего заболевших в Мурманске (+74), Североморске (+28) и Апатитах (+14). Ещё три человека умерли от осложнений вызванных коронавирусом.

Наш регион занимает 17 строчку по числу заражённых COVID-19. На пике пандемии область попадала и в десятку антирейтинга.