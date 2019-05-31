Наш самолёт приземляется в аэропорту имени Николая II

Указом Владимира Путина, Президента РФ, более 40 аэропортам страны присвоили почётные имена. Официальный документ сегодня опубликован на интернет-портале правовой информации. Согласно документу, международный аэропорт Мурманск получил имя Николая II.

Имена воздушным гаваням жители нашей страны выбирали в рамках проекта «Великие имена России», для участия в котором были выбраны 45 международных аэропортом, в том числе и аэропорт Мурманска.

Самодержец Николай II Романов, полярный исследователь Иван Папанин и дважды Герой Советского Союза Борис Сафонов - три выдающиеся личности в истории Кольского Заполярья были лидерами по итогам предварительного голосования в третьем этапе конкурса. Однако, лидировал в заключительном голосовании Император Всероссийский.