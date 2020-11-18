«Наш Север» - жители региона чаще всего жалуются на проблемы ЖКХ и по вопросам благоустройства

На портал общественного мнения «Наш Север» от жителей Мурманской области за последнюю неделю поступило более 120 сообщений. 40% жалоб касаются брошенных автомобилей.

Через сервис «Наш Север» жители области могут сообщить о своей проблеме. Для того чтобы оставить обращение нужно пройти регистрацию или воспользоваться учётной записью портала «Госуслуги».

Как отмечают специалисты, сообщения от северян чаще всего поступают в категориях «Проблема ЖКХ» и «Благоустройство». Кроме того, жители Заполярья обращаются по темам «Холодно/слишком жарко в квартире» и «Необходимо снести ограждение/сгоревшую постройку». При этом об отсутствии отопления за последнюю неделю жалобы не поступали.

Информационный портал Мурманской области «Наш Север» разработан в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Чибиса. Сервис народного контроля создан, чтобы улучшить качество жизни, облик городов и поселков через активное вовлечение местных жителей.