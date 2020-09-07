«Наш Север» поможет в период запуска отопления в дома

Отопительной сезон в регионе начался 4 сентября, но процесс подачи тепла в жилые дома дело не быстрое. Тем жителям, в чьих квартирах батареи по-прежнему холодные, рекомендуют оставить заявку на портале «Наш Север».

Чтобы сообщить о проблеме, необходимо зарегистрироваться. Затем, в разделе «Сообщения» на стартовой странице портала нужно нажать кнопку «Сообщить о проблеме» и заполнить форму.

Отслеживать, как решается заявленная проблема, можно в «Личном кабинете» или через уведомления, поступающие по электронной почте.

Для тех, кто не владеет современными технологиями, организована работа «Горячей линии ЖКХ».