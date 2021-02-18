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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.02.21 19:30

«Наш Север»: снег идёт, жалобы поступают, ЦУР проверяет работу

Ежедневно на портал «Наш Север» поступают десятки обращений от жителей Мурманской области. Центр управления регионом старается оперативно реагировать на жалобы жителей. Сегодня специалисты ЦУРа посетили все районы города, в том числе и Росляково.

Жители домов №№ 25, 27 и 29 на улице Зои Космодемьянской обращения на портал «Наш Север»  подавали уже неоднократно. Горожан волновал вопрос вывоза мусора и снега. В течение двух последних недель сообщения жильцов были обработаны.

Игорь Корявко, заместитель начальника управления Первомайского административного округа: «На данной дворовой территории у нас основные нарушения были по вывозу складированного мусора, а так же с вывозом снега. Это было в период сложных метеоусловий, был сбой по вывозу мусора, поэтому жители обратились на портал «Наш Север». Оперативно пришла информация в управление округа, мы эту информацию уже довели до управления отходов и мусор был вывезен».

Жители домов на Кольском проспекте недовольны уборкой лестницы, жалоба была подана ещё 8 февраля, но управляющая компания отреагировала лишь на десятый день после обращения.

Алексей Медведев, руководитель Центра управления регионом Мурманской области: «На сегодняшний день жалоба отработана, но возьмём на контроль работу этой управляющей компании».

Однако сотрудница управляющей компании утверждает, что уборка территории выполнялась рабочими ежедневно и в полном объёме, все фотоотчеты были своевременно отправлены и обработаны администрацией Октябрьского округа.

Портал «Наш Север» круглосуточно принимает заявки от жителей региона. Центр управления регионом, специалисты которого работают с сайтом, каждый день обрабатывает десятки обращений, передают их для устранения жилищникам, а после проверяет территории, на которых были недочёты.

 

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