Наш удивительны мир: в австралийском городе Перт живёт столетний автомастер, а в Италии жительница Кот-д'Ивуара решила посвятить жизнь какао-бобам

По данным австралийского правительства, каждый пятый пакет с купленными продуктами в стране отправляется в помойку. В Мельбурне запустили программу «Главный по мусору», чтобы исправить эту ситуацию. Причём проект также помогает людям найти работу.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Екатерина Дементьева.

По данным австралийского правительства, каждый пятый пакет с купленными продуктами в стране отправляется в помойку. В Мельбурне запустили программу «Главный по мусору», чтобы исправить эту ситуацию. Причём проект также помогает людям найти работу.

В живописном горном посёлке в Кыргызстане появился центр сбора и сортировки отходов. Теперь у местных жителей и туристов есть возможность для раздельного сбора мусора.

На севере Индии уже пять лет работает машина корой помощи для деревьев. Проект помогает озеленить городские улицы.

Руины храма возрастом 4000 лет нашли в Перу. На одной из стен древней постройки высечен культовый символ.

В австралийском городе Перт живёт столетний автомастер, который стал местной легендой. Он перестроил 15 классических машин и, несмотря на возраст, продолжает работать.

В Санкт-Петербурге открылся модный магазин, где представлены товары исключительно российских дизайнеров. Давайте посмотрим.

В Австралии насчитывается 200 тысяч видов животных, и многие представители фауны часто нуждаются в лечении. Однако обычные ветеринары в основном могут помогать только домашним питомцам. Поэтому в Сиднее появилась мобильная ветклиника для диких животных.

150 коз спасают лесопарк в Чили от возможных пожаров. Причём этот метод уже прошёл успешную проверку в феврале, когда в стране огнём выжгло сотни тысяч гектаров земли.

Утконосы снова будут жить в Королевском национальном парке в Австралии. До этого их там не было более 50 лет.

Культурный центр на колёсах появился в Сан-Паулу. Музыканты и актёры выступают в автобусе, приобщая бразильцев к искусству.

Жительница Кот-д'Ивуара решила посвятить жизнь какао-бобам. Она выучилась в Италии делать шоколад и открыла у себя на родине фабрику.

В историческом порту Нью-Йорка открылось тематическое кафе. В нём много розового и песка. А посвящено оно знаменитой кукле Барби, а ещё пляжному сезону. Давайте посмотрим.