Наш удивительный мир: бразильский биолог создаёт рай для птиц, а швейцарская компания создала гуманоидного робота, который помогает людям

Испанская спортсменка без ноги увлекается сёрфингом, несмотря на сложности в тренировках. Она впервые участвовала в национальном чемпионате по парасёрфингу и теперь мечтает попасть на Олимпиаду в Брисбене в 2032 году.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Анастасия Кочурова.

Альпинист, потерявший пальцы рук и ног из-за обморожения в Гималаях, по-прежнему покоряет скалы. Ему уже 85 лет, но он работает инструктором по скалолазанию.

Австралийские учёные выяснили, что сёрфинг может быть терапией. Занятия помогают улучшить состояние людей, страдающих от депрессии, СДВГ и других расстройств.

Британские учёные разрабатывают умные носки, домашние хабы и VR-очки, чтобы люди с деменцией могли дольше жить дома. Эти технологии, поддержанные «Alzheimer’s Society», уже тестируются и обещают революцию в уходе за пациентами.

Швейцарская компания «Hexagon» создала гуманоидного робота, который способен помогать людям в промышленной отрасли. Его задача – решить проблему нехватки рабочей силы.

В Ираке возродили строительство каноэ, которые использовали в Древней Месопотамии. В Басре на таких лодках можно поплавать по реке.

Рабочие в Перу случайно нашли древнюю мумию. Её возраст может достигать 1000 лет.

Яркие дома на воде, деревянные мостики и тишина. Такую обстановку можно найти в Бокоде – необычной венгерской деревне. Там природа и промышленность создали удивительный уголок, который манит туристов и рыбаков.

Бразильский биолог хочет создать рай для птиц в лагуне, которая располагается прямо на территории Рио-де-Жанейро. Ему уже удалось восстановить мангровые болота и привлечь туда пернатых.

Греческие исследователи возрождают подводные леса у острова Ярос. Они выращивают в лаборатории водоросли, от существования которых зависят и другие виды.

В зоопарке Опеля в Германии родился слонёнок – впервые почти за 60 лет. Причина в том, что самцов африканских слонов сложно содержать из-за их размеров.

