Наш удивительный мир: медузы тоже спят, а некоторые собаки запоминают названия предметов

В Объединённых Арабских Эмиратах много веков назад ныряльщики жили за счёт добычи жемчуга. Сейчас его можно получать легче и безопаснее. Так, например, и делают на ферме «Суваиди». Но там не только культивируют жемчуг, но и знакомят с этой отраслью туристов.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Валерия Белова.

В Эфиопии началось строительство мега-аэропорта, который, как обещают власти, станет крупнейшим в Африке. Его пропускная способность составит 110 миллионов пассажиров в год.

Беженцы, недавно прибывшие в Австралию, проходят базовый курс по технике безопасности на воде перед тем, как попробовать поплавать в океане в Сиднее. Программа знакомит новичков с опасностями австралийского сёрфинга.

Любимая игра испанцев – падл – давно стала частью повседневной жизни, корты заполнены с утра до позднего вечера. При этом спорт стремительно завоёвывает мировую славу.

Словенская художница возрождает старинную традицию украшения ульев. Раньше в исторических областях Крайна и Каринтия для пчелиных домиков создавали деревянные панели, расписанные натуральными красками.

Экологи восстанавливают устричные колонии в Гонконге. Они почти полностью исчезли в результате дноуглубительных работ и мелиорации земель, длившихся более ста лет.

В Объединённых Арабских Эмиратах много веков назад ныряльщики жили за счёт добычи жемчуга. Сейчас его можно получать легче и безопаснее. Так, например, и делают на ферме «Суваиди». Но там не только культивируют жемчуг, но и знакомят с этой отраслью туристов.

Кениец, когда-то живший на улице, теперь делит свой дом с небольшой стаей спасённых птиц. Он выходил десятки раненых коршунов, сов и аистов, для которых в стране не хватает реабилитационных центров.

Ни для кого не секрет, что люди и животные должны спать, чтобы восстановить силы. Но оказалось, что спят даже медузы, у которых нет мозга. Это выяснили израильские учёные.

Исследование показало, что некоторые одарённые собаки могут запоминать названия новых предметов, просто подслушивая человеческие разговоры. Этот навык ранее наблюдали лишь у нескольких видов животных.

Учёные нашли самые убедительные на сегодняшний день доказательства того, что рогатые динозавры жили на территории современной Европы в меловой период. Раньше подтверждения этому не было.

Лас-Вегас известен своим гостеприимством и роскошными отелями. Теперь в одной из гостиниц, которая называет себя первым в мире ИИ-отелем, применяют автоматизированный подход. Там появился робот-консьерж, который встречает гостей и оказывает им помощь.