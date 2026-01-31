ЗАЙМЫ ДЛЯ СРОЧНЫХ НУЖД: КАК ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ БЫСТРО И ПРОСТОЭхо аварии на ЛЭП: отключены от электропитания часть объектов в Мурманске и ЗАТО г. Североморск
Наш удивительный мир: медузы тоже спят, а некоторые собаки запоминают названия предметов

В Объединённых Арабских Эмиратах много веков назад ныряльщики жили за счёт добычи жемчуга. Сейчас его можно получать легче и безопаснее. Так, например, и делают на ферме «Суваиди». Но там не только культивируют жемчуг, но и знакомят с этой отраслью туристов.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Валерия Белова.

В Эфиопии началось строительство мега-аэропорта, который, как обещают власти, станет крупнейшим в Африке. Его пропускная способность составит 110 миллионов пассажиров в год.

Беженцы, недавно прибывшие в Австралию, проходят базовый курс по технике безопасности на воде перед тем, как попробовать поплавать в океане в Сиднее. Программа знакомит новичков с опасностями австралийского сёрфинга.

Любимая игра испанцев – падл – давно стала частью повседневной жизни, корты заполнены с утра до позднего вечера. При этом спорт стремительно завоёвывает мировую славу.

Словенская художница возрождает старинную традицию украшения ульев. Раньше в исторических областях Крайна и Каринтия для пчелиных домиков создавали деревянные панели, расписанные натуральными красками.

Экологи восстанавливают устричные колонии в Гонконге. Они почти полностью исчезли в результате дноуглубительных работ и мелиорации земель, длившихся более ста лет.

Кениец, когда-то живший на улице, теперь делит свой дом с небольшой стаей спасённых птиц. Он выходил десятки раненых коршунов, сов и аистов, для которых в стране не хватает реабилитационных центров.

Ни для кого не секрет, что люди и животные должны спать, чтобы восстановить силы. Но оказалось, что спят даже медузы, у которых нет мозга. Это выяснили израильские учёные.

Исследование показало, что некоторые одарённые собаки могут запоминать названия новых предметов, просто подслушивая человеческие разговоры. Этот навык ранее наблюдали лишь у нескольких видов животных.

Учёные нашли самые убедительные на сегодняшний день доказательства того, что рогатые динозавры жили на территории современной Европы в меловой период. Раньше подтверждения этому не было.

Лас-Вегас известен своим гостеприимством и роскошными отелями. Теперь в одной из гостиниц, которая называет себя первым в мире ИИ-отелем, применяют автоматизированный подход. Там появился робот-консьерж, который встречает гостей и оказывает им помощь.

Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
