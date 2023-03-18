Наш удивительный мир: на острове Пасхи нашли нового каменного истукана, а дизайнер Стелла Маккартни привела на подиум лошадей

Кубинцы, несмотря на разные сложности, не отказывают себе в удовольствии держать гаванских бишонов. Эти собаки исключительно умные и очень общительные.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Данил Клепиков.

Власти Китая в начале февраля открыли границы для своих граждан. Теперь китайские туристы постепенно возвращаются в Россию. Представители туриндустрии надеются, что их поток увеличится, как только возобновится безвизовый режим с КНР.

Датские учёные выяснили, что скандинавская мифология возникла в V веке – на 150 лет раньше, чем предполагали эксперты. Такое открытие позволил сделать бесценный золотой клад, найденный в деревне Винделев.

На чилийском острове Пасхи нашли нового каменного истукана, сделанного аборигенами сотни лет назад. Такие статуи известны как моаи. Их на острове около тысячи.

Впервые за 100 лет в Испанию вернулись шедевры Веласкеса, Гойи, Мурильо и Эль Греко – всего девять картин. Их на время предоставила частная коллекция Фрика, которая выставлена в Нью-Йорке.

Ватикан возвращает Греции три фрагмента Парфенона, которые хранились в папской коллекции более века. Этот шаг назвали историческим.

В Санкт-Петербурге группа реставраторов-любителей даёт вторую жизнь старинным входным дверям. Их часто меняют на новые, после чего выбрасывают на свалку.

Ботаники определили сотни растений, изображённых на картинах в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Их исследования представили в книге, которая показывает, как мир природы повлиял на историю искусства.

Боливийские биологи выпустили в дикую природу ревуна, броненосца и сыча. Их спасли от нелегальных торговцев животными.

Кубинцы, несмотря на разные сложности, не отказывают себе в удовольствии держать гаванских бишонов. Эти собаки исключительно умные и очень общительные.

В Париже показали экологически чистую моду. Дизайнер Стелла Маккартни своей коллекцией призвала отказаться от натуральной кожи и привела на подиум лошадей.

В финской Лапландии снова любуются северным сиянием. Этой весной оно возникает довольно часто. Многие фотографы, а также туристы охотятся за великолепным природным явлением.