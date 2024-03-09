Наш удивительный мир: немецкие учёные исследуют стену из камней возрастом 11000 лет, а у побережья Чили исследователи обнаружили более 100 новых видов морских существ

Уволенный пилот не сложил руки, а решил двигаться дальше. Житель Кипра превратил чёрную полосу жизни в белую, став производителем популярного сыра халлуми. Он старается делать всё по традиционным рецептам. Давайте посмотрим.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Данил Клепиков.

В соборе Святого Петра в Ватикане началась важная реставрация. Впервые с XVII века специалисты поработают над киворием, чтобы вернуть ему прежний блеск и великолепие. Это гигантской сооружение высотой почти 30 метров.

Германия вернула Колумбии более 70 артефактов доколумбовой эпохи. Бывшие владельцы передали их в колумбийское консульство добровольно. Немецкие учёные исследуют стену из камней возрастом 11000 лет. Её нашли случайно в Балтийском море. Исследователи предполагают, что стену построили древние охотники.

В США тестируют новый метод глубокой стимуляции мозга для лечения тяжёлой формы депрессии. Врачи сравнивают его с кардиостимулятором, только для мозга.

Более 100 новых видов морских существ обнаружили у побережья Чили. Они обитают среди подводных гор на большой глубине.

В испанском регионе Андалусия на свободу выпустили пять рысей. Это произошло в рамках программы разведения, которая призвана вернуть этих больших кошек в горный район Сьерра-Арана.

В зоопарке в Сиднее растят осиротевшего детёныша ехидны. За ним надо смотреть круглые сутки, поэтому сотрудница ветклиники забирает животное домой на ночь.

В Колумбии начнут исследовать знаменитый галеон «Сан-Хосе», затонувший более 300 лет назад. Корабль принадлежал Испании. Он должен был вывезти из Америки в Европу огромный груз золота и серебра.

В кенийском городе Момбаса пластиковые отходы считают сокровищем. Одна молодая компания делает из него морозильные камеры. В жарком климате многим они просто необходимы.

Уволенный пилот не сложил руки, а решил двигаться дальше. Житель Кипра превратил чёрную полосу жизни в белую, став производителем популярного сыра халлуми. Он старается делать всё по традиционным рецептам. Давайте посмотрим.

Габонский дизайнер создаёт предметы интерьера из выброшенных бумаги и картона. Для этого использует технику оригами. Его работы выставлялись в разных странах.