Наш удивительный мир: в Камбодже проходит фестиваль, посвящённый умершим предкам, а на юге Чили обнаружили останки слона возрастом 12 тысяч лет
В Марокко реставрируют старинные караван-сараи. Издавна в них располагались ремесленные мастерские, и там же шла торговля. Теперь почти забытые традиции возвращаются.
Спасти национальное блюдо. Правительство Южной Кореи построит два крупных хранилища для пекинской капусты. Это поможет сохранить производство кимчхи. Что это и почему южнокорейцы не могут без него жить, давайте узнаем.
Вино из региона старинных угольных шахт. Новые сорта тестируют на севере Франции. Аномальная жара в Европе лишь повысила качество урожая.
В Ереване работает мастерская, где делают армянские ковры по древним технологиям. Ремесленники используют традиционные инструменты и навыки. Пряжу окрашивают натуральными красками.
Ливанский дизайнер нанимает вышивальщиц, которые украшают наряды традиционными узорами. Так женщины могут помогать семье и одновременно хранить наследие предков.
В Великобритании представили первые монеты с изображением нового короля Карла III. Это монеты достоинством в 50 пенсов и пять фунтов.
На юге Чили обнаружили останки предков слона возрастом 12 тысяч лет. Древние млекопитающие весили до четырёх тонн, а в высоту достигали трёх метров.
В австралийском штате Новый Южный Уэльс людям дают возможность приобщиться к научной деятельности. Волонтёры помогают палеонтологам искать кости динозавров.
В Камбодже после двухлетнего перерыва проходит фестиваль, посвящённый умершим предкам. В честь праздника проходят традиционные гонки на буйволах.
Битву древних римлян и варварских племён в мельчайших деталях воссоздали на историческом фестивале в Румынии. Десятки любителей истории порадовали зрителей батальной сценой.