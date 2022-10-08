Наш удивительный мир: в Камбодже проходит фестиваль, посвящённый умершим предкам, а на юге Чили обнаружили останки слона возрастом 12 тысяч лет

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». Венгр Давид никогда не думал, что будет жить в юрте. Но ему пришлось переселиться в такой дом из-за стремительного роста стоимости жизни, включая энергоносители.

В Марокко реставрируют старинные караван-сараи. Издавна в них располагались ремесленные мастерские, и там же шла торговля. Теперь почти забытые традиции возвращаются.

Спасти национальное блюдо. Правительство Южной Кореи построит два крупных хранилища для пекинской капусты. Это поможет сохранить производство кимчхи. Что это и почему южнокорейцы не могут без него жить, давайте узнаем.

Вино из региона старинных угольных шахт. Новые сорта тестируют на севере Франции. Аномальная жара в Европе лишь повысила качество урожая.

В Ереване работает мастерская, где делают армянские ковры по древним технологиям. Ремесленники используют традиционные инструменты и навыки. Пряжу окрашивают натуральными красками.

Ливанский дизайнер нанимает вышивальщиц, которые украшают наряды традиционными узорами. Так женщины могут помогать семье и одновременно хранить наследие предков.

В Великобритании представили первые монеты с изображением нового короля Карла III. Это монеты достоинством в 50 пенсов и пять фунтов.

На юге Чили обнаружили останки предков слона возрастом 12 тысяч лет. Древние млекопитающие весили до четырёх тонн, а в высоту достигали трёх метров.

В австралийском штате Новый Южный Уэльс людям дают возможность приобщиться к научной деятельности. Волонтёры помогают палеонтологам искать кости динозавров.

В Камбодже после двухлетнего перерыва проходит фестиваль, посвящённый умершим предкам. В честь праздника проходят традиционные гонки на буйволах.

Битву древних римлян и варварских племён в мельчайших деталях воссоздали на историческом фестивале в Румынии. Десятки любителей истории порадовали зрителей батальной сценой.