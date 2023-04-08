Наша огромная планета: почему в Швеции детей с малых лет учат не бояться холода и грязи и кто ухаживает в Стамбуле за бездомными кошками и собаками+8,3°: в Мурманске перекрыт максимум температуры воздуха на 7 апреля
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.04.23 13:35

Наша огромная планета: почему в Швеции детей с малых лет учат не бояться холода и грязи и кто ухаживает в Стамбуле за бездомными кошками и собаками

Индийская 95-летняя спортсменка взяла три золотых медали на чемпионате мира по лёгкой атлетике для пожилых. Её с почестями встретили в аэропорту в Нью-Дели, куда она прилетела из Польши.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Марина Рябенкова.

Астрономы обнаружили рождение очень далёкого скопления галактик из ранней Вселенной. В нём увидели горячий газ, которого раньше в скоплениях такого типа не наблюдали.

Город Кукес на северо-востоке Албании может похвастаться подземным лабиринтом тоннелей под своими улицами. Их построили коммунистические лидеры, которые опасались вторжения из Югославии. Теперь тоннели хотят превратить в музей и привлечь туристов.

Возможно, они и не кричат, но точно сообщают о том, что им плохо. Учёные выяснили, что растения издают звуки, когда переживают стресс. Люди их не слышат, но с помощью специальной аппаратуры их можно зафиксировать.

Стамбул с населением в 15 миллионов человек наводнён бездомными кошками и собаками. Их на улицах 400-600 тысяч. При этом о большинстве из них заботится целая армия любителей животных. Давайте посмотрим...

В Швеции детей с малых лет учат не бояться холода и грязи. В стране даже есть «Лесные школы» для учеников в возрасте от двух до семи лет. Для них проводят занятия на открытом воздухе и вживую показывают, какие существуют природные явления.

В США восстанавливают парк водно-болотных угодий «Эверглейдс», который раскинулся на южной оконечности Флориды. Уникальная экосистема обеспечивает пресной водой около 9 миллионов человек. Индийский стартап создаёт сумки, рюкзаки, кошельки и другие изделия. При этом сырьём служат пластиковые отходы.

В Лондоне на воду спустили необычный аквадрон. Он создан по образу китовой акулы. Судно собирает мусор и определяет качество воды.

Индийская 95-летняя спортсменка взяла три золотых медали на чемпионате мира по лёгкой атлетике для пожилых. Её с почестями встретили в аэропорту в Нью-Дели, куда она прилетела из Польши.

Один ювелир в Камбодже решил переплавлять символ войны во что-то прекрасное. Он создаёт украшения из гильз от пуль.

В египетской деревне Сакиет Аль-Манкади уже тысячу лет делают красивую мозаику из морских ракушек. Ею украшают различные деревянные изделия. Мастерство передаётся из поколения в поколение.

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Последние комментарии

Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Комментарий к новости:Депутаты проголосовали за присвоение двум ЗАТО - Североморску и Заозерску - почётного звания «Город морской доблести»
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
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