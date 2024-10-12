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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.10.24 13:35

Наша пёстрая жизнь: в Италии робот-собака подбирает окурки на пляже, а в Париже бывшие казармы жандармерии преобразовали в социальное жильё

Знаменитый платан в Англии, который осенью спилили вандалы, дал побеги. Теперь есть надежда, что из них вырастут новые деревья. Платан прославился после того, как его сняли в фильме про Робин Гуда, вышедшем на экраны в 1991 году.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Олеся Кривенко.

Знаменитый платан в Англии, который осенью спилили вандалы, дал побеги. Теперь есть надежда, что из них вырастут новые деревья. Платан прославился после того, как его сняли в фильме про Робин Гуда, вышедшем на экраны в 1991 году.

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