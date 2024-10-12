Наша пёстрая жизнь: в Италии робот-собака подбирает окурки на пляже, а в Париже бывшие казармы жандармерии преобразовали в социальное жильё

Знаменитый платан в Англии, который осенью спилили вандалы, дал побеги. Теперь есть надежда, что из них вырастут новые деревья. Платан прославился после того, как его сняли в фильме про Робин Гуда, вышедшем на экраны в 1991 году.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Олеся Кривенко.

Знаменитый платан в Англии, который осенью спилили вандалы, дал побеги. Теперь есть надежда, что из них вырастут новые деревья. Платан прославился после того, как его сняли в фильме про Робин Гуда, вышедшем на экраны в 1991 году.

В Париже бывшие казармы жандармерии преобразовали в социальное жильё. Оно находится в центре города, а арендная плата при этом небольшая. В комплексе есть магазины, кафе и сквер.

Австралийка с севера Квинсленда знакомит всех желающих с кухней аборигенных народов, проживающих в районе Торресова пролива, отделяющего Австралию от острова Новая Гвинея. Эта кухня имеет глубокие культурные корни.

Новое исследование проливает свет на то, как жуки раскрывают свои крылья для полёта. Швейцарские учёные использовали высокоскоростные камеры для изучения насекомых, а затем построили крошечных роботов, чтобы подтвердить свои выводы.

Исследователи из Италии разработали четвероногое решение проблемы окурков на местных пляжах. Vero – это робот-собака, которая использует искусственный интеллект для выявления окурков на земле и всасывания их с помощью насадок для пылесоса на каждой ноге.

В Великобритании пустующее пространство под рекламными щитами преобразуют в своеобразные клумбы с полевыми цветами и травами. Это делается в рамках проекта «Вертикальные луга». Его запустили, чтобы сохранить биоразнообразие и восстановить связь людей с природой.

В Пакистане спасают гималайских медведей, которых незаконно содержат в неволе. Пока звери живут в Центре спасения дикой природы. В будущем для них создадут заповедник.

Одна из самых биологически разнообразных пещер в мире недавно получила статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристы и учёные рады этой новости, поскольку система пещер Ветреница в Боснии теперь находится в центре внимания.

Мечтаете о таунхаусе на полуострове Истрия? Один хорватский город надеется привлечь новых жителей, продавая ветхую недвижимость в своём средневековом центре. Покупатели могут отсрочить оплату недвижимости на два года при условии, что они переедут и отремонтируют дом. А расходы вычтут из цены покупки.

Аквапарк для собак работает в испанской Каталонии. Давайте посмотрим.

Самые высокие в Европе качели ждут всех неслабонервных на высоте 120 метров. Там можно по-новому взглянуть на Берлин, а также узнать себя с новой стороны.